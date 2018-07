Ascolti TV | Lunedì 2 luglio 2018

Ascolti TV | Lunedì 4 giugno 2018. In 6 mln per la Nazionale (24.2%) - la finale del GF a 3 - 8 mln (23.6%) : Grande Fratello: Simone Coccia e Gina Lollobrigida Su Rai1 l’amichevole di calcio Italia-Olanda – dalle 20.45 alle 22.35 – ha conquistato 6.020.000 spettatori pari al 24.22% di share. Su Canale 5 – preceduta da una presentazione di 1 minuto e 28 secondi (3.673.000 – 14.57%) – la finale di Grande Fratello 15 - in onda dalle 21.31 all’1.34 – ha raccolto davanti al video 3.797.000 spettatori pari al ...

Ascolti TV | Lunedì 21 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 23.8% - The Legend of Tarzan al 10.5% : Il Capitano Maria Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 5.705.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 The Legend of Tarzan ha raccolto davanti al video 2.276.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Left Behind – La Profezia ha interessato 1.233.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha intrattenuto 1.475.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.723.000 ...