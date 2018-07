Arriva in Italia Yi Gimbal per smartphone con uno sconto di ben 50 euro su Amazon

YI Gimbal Smartphone Arriva in Italia a meno di 90 euro : YI Gimbal Smartphone disponibile anche in Italia su Amazon e con il nostro codice sconto lo comprate a meno di 90 euro, con 50 euro di sconto subito Gimbal a 3assi migliore in assoluto in super offerta Yi, nota azienda Cinese che produce prodotti di ottima qualità, lancia anche in Italia Yi Gimbal Smartphone che […]

San Vitaliano - Napoli - - Arriva la V edizione de "'A Patan 'e Notte" : Sabato 7 luglio, presso il comune di San Vitaliano in Piazza Leonardo Da Vinci, a partire dalle ore 21,00, prenderà vita questa grande festa tra musica, spettacoli, e prelibatezze tutte a base di ...

Arrivano in Italia le Barbie di Harry Potter : ... Ron, Ginny, Albus Silente e la professoressa McGranitt: sono sei i personaggi della collezione Mattel dedicata alla saga del maghetto , bambole non per collezionisti, ma per tutti i fan del mondo ...

Garmin Pay è Arrivato in Italia : pagamenti contactless direttamente da smartwatch : Garmin annuncia l'arrivo in Italia di Garmin Pay, il nuovo metodo di pagamento contactless eseguibile direttamente dagli smartwatch e sportwatch Garmin dotati di chip NFC: ecco come funziona e la lista di modelli compatibili. L'articolo Garmin Pay è arrivato in Italia: pagamenti contactless direttamente da smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Namco Museum Arcade Pac per Nintendo Switch Arriva a settembre in Italia : Due classici Arcade di Namco tornano con la compilation Namco Museum Arcade PAC, che Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi.La collezione include Namco Museum e PAC-MAN Championship Edition 2 Plus e sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch in Italia dal 27 settembre 2018 (la versione digitale per Nintendo eShop dal 28 settembre).In Namco Museum, i fan potranno divertirsi con alcuni grandi successi degli anni '80: PAC-MAN, ...

Nube tossica nel Napoletano : il ministro Costa Arriva a San Vitaliano : Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, visiterà nel primo pomeriggio l'area di San Vitaliano, in provincia di Napoli, dove ieri si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni...

Meteo - sull’Italia Arriva il grande caldo africano : temperature oltre i 35 gradi e afa : Inizio di settimana all'insegna di sole e caldo africano su tutta l'Italia con temperature oltre i 35 gradi al sud e afa intensa al nord. Situazione però in evoluzione per le regioni settentrionali dove nei prossimi giorni aumenterà l'instabilità Meteo con improvvisi annuvolamenti a acquazzoni.Continua a leggere

Nuovo rinforzo italiano per la Dinamo : Arriva Daniele Magro : SASSARI. Nuovo rinforzo per la Dinamo 2018-19. La società ha infatti annunciato sul proprio sito internet la firma di Daniele Magro. Padovano, classe 1987, 208 centimetri per 105 chilogrammi. "Un ...

Basket – La Nazionale italiana Arriva a Groningen - in serata il primo allenamento : Azzurri a Groningen. In serata il primo allenamento e domani il CT Sacchetti svelerà i 12 per la gara contro i Paesi Bassi Dopo un volo di due ore da Trieste, gli Azzurri sono arrivati nel primo pomeriggio a Groningen, nel nord dell’Olanda, dove domenica chiuderanno la prima fase di qualificazione al Mondiale FIBA 2019 affrontando i padroni di casa alle 18.00 (diretta Sky Sport HD). In serata il primo allenamento al Martini Plaza, mentre ...

Xiaomi Redmi 6 e 6A potrebbero Arrivare in Europa - Italia compresa - a metà luglio : Le informazioni sul mondo Xiaomi corrono sempre veloci in rete, soprattutto da quando la società cinese è sbarcata ufficialmente in alcuni importanti mercati europei . Ed è proprio riguardo al nostro mercato che arrivano ...

Bruxelles - Arriva l’accordo sui migranti. Conte : «Chi entra in Italia entra in Ue» | : Lasciando all’alba la sede del vertice, il premier Italiano è apparso visibilmente soddisfatto: «Adesso non siamo più soli»

Migranti - l?accordo Arriva all?alba. Conte esulta : ora l?Italia non è più sola : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. I capi di Stato e di governo europei hanno discusso...

Cessione Milan : Rocco Commisso Arriva in Italia - le ultime anche sul mercato dei rossoneri : Cessione Milan, comunicato di Commisso:"La proprietà non vuole chiudere in termini rapidi e accettabili".Il Milan sempre più lontano da Yonghong Li e più vicino agli americani: in corsa i Ricketts e Rocco Commisso. Rocco Commisso parla attraverso un comunicato: “L’attuale proprietà non sembra intenzionata a vendere, nonostante i numerosi sforzi”. Dopo rifiuto da parte di Li dell'offerta da oltre 500 milioni di euro arrivata da ...