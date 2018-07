Arriva il nuovo Sky Sport | 9 canali dedicati allo sport totalmente rinnovati

MotoGp - Arriva un nuovo regolamento sulle carene “alate” : MotoGp parola fine sulle carene “alate” che hanno creato un po’ di subbuglio in questa stagione: dal 2o19 scompariranno MotoGp, stop alle carene “alate”. E’ quanto ha stabilito la Grand Prix Commission in merito alle cosiddette carene componibili. Sino a quest’anno infatti non era possibile aggiungere pezzi alle appendici aerodinamiche, ma il regolamento non impediva di togliere alcuni tasselli, ...

Napoli - Arriva la superstar LeBron : il nuovo Laker sbarca in costiera : Il mondo parla di lui. LeBron James, 34enne superstar del basket americano e globale, ha messo piede in Italia per festeggiare al meglio il suo passaggio ai Los Angeles Lakers. Dopo il si ai...

Napoli - Arriva la superstar LeBron : il nuovo Los Angeles Lakers sbarca in costiera : LeBron non è una novità per il mondo cestistico americano nel Sud Italia. Prima di lui, negli anni scorsi, altri campioni ed ex campioni della NBA avevano fatto tappa in costiera, tra Sorrento e le ...

NoiPa - comunicato ufficiale : è Arrivato il nuovo servizio ‘Contratti scuola a tempo determinato’ : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha comunicato attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’arrivo di un nuovo servizio destinato a tutti coloro che prestano servizio con contratto a tempo determinato. Si tratta di un servizio ‘self service’, così come è stato ribattezzato dalla piattaforma, in quanto il personale scolastico interessato potrà monitorare la propria […] L'articolo ...

Huawei P20 e P20 Pro - Arriva un nuovo aggiornamento in beta per gesture - fotocamere e display : Se siete iscritti al beta program di Huawei con P20 o P20 Pro, l'ultimo aggiornamento potrebbe stamparvi un sorriso in viso L'articolo Huawei P20 e P20 Pro, arriva un nuovo aggiornamento in beta per gesture, fotocamere e display proviene da TuttoAndroid.

Uva : “Mancini Ct giusto per nuovo percorso - giovani stanno Arrivando” : “Mancini ha 4 anni di contratto ed è la persona giusta per costruire questo nuovo percorso. stanno arrivando giovani interessanti, grazie anche al lavoro fatto non solo dalla Federazione ma anche dai club che stanno tornando a investire nel settore giovanile”. Sono le parole di Michele Uva, direttore generale della Federcalcio, sul ct Roberto Mancini e sul futuro azzurro. “Quello che stiamo vivendo adesso è quello che è ...

Nuovo rinforzo italiano per la Dinamo : Arriva Daniele Magro : SASSARI. Nuovo rinforzo per la Dinamo 2018-19. La società ha infatti annunciato sul proprio sito internet la firma di Daniele Magro. Padovano, classe 1987, 208 centimetri per 105 chilogrammi. "Un ...

Sea of Thieves : Arrivano scheletri esplosivi e altro ancora con il nuovo evento Gunpowder Skeletons : Sea of Thieves si prepara ad accogliere l'evento Gunpowder Skeletons, il quale porta con sé nuove armi, ricompense e inedite meccaniche inerenti ai barili di polvere da sparo che danno proprio il nome all'evento, riporta Eurogamer.Si tratta dell'aggiornamento 1.1.4, e questa volta dovremo vedercela con scheletri esplosivi che non vedono l'ora di farsi saltare in aria. L'obbiettivo sarà quello di farne piazza pulita nei modi più fantasiosi, ...

Detto Fatto - al posto di Caterina Balivo Arriva Bianca Guaccero : ritratto del nuovo volto del pomeriggio di RaiDue : Otto film, ventitre fiction, due musical e un Festival di Sanremo: il curriculum di Bianca Guaccero non passa inosservato. Sarà la bella showgirl pugliese, classe 1981, a far compagnia al pubblico di Detto Fatto dal prossimo 10 settembre. Il direttore di Rai2 Andrea Fabiano ha deciso di puntare su di lei dopo averla sottoposta a un provino e dopo aver battuto la concorrenza di altre colleghe, da Andrea Delogu a Monica Leofreddi. A soli diciotto ...

Sacrificio d’amore 2 - anticipazioni terza puntata : Arriva un nuovo personaggio : Sacrificio d’amore 2, anticipazioni È da poco tornata su Canale 5 la fiction Sacrificio d’amore, andata in onda lo scorso autunno e che vede protagonisti gli attori Francesco Arca e Francesca Valtorta. Sacrificio d’amore era stata sospesa a causa degli ascolti troppo bassi. La produzione ha così deciso di dividerla in due stagioni e di […] L'articolo Sacrificio d’amore 2, anticipazioni terza puntata: arriva un nuovo ...

Sanità - stop a regali e mazzette ai medici : Arriva il nuovo codice deontologico : Sanità, stop a regali e mazzette ai medici: arriva il nuovo codice deontologico Il documento è stato stilato per imporre chiarezza tra produttori di dispositivi biomedicali, dottori e funzionari Asl Continua a leggere L'articolo Sanità, stop a regali e mazzette ai medici: arriva il nuovo codice deontologico proviene da NewsGo.

Calciomercato Cagliari - Arriva il nuovo attaccante : via Melchiorri : Cagliari alle prese con il rafforzamento del reparto offensivo, il sacrificato da Maran potrebbe essere Federico Melchiorri Il Cagliari sta lavorando sul mercato. Nello specifico il presidente Giulini ha in canna uno scambio con il Perugia, che potrebbe portare due attaccanti a scambiarsi la casacca nella prossima stagione. Samuel Di Carmine, 29enne da 22 gol in stagione in Serie B, potrebbe arrivare a Cagliari, riporta Sportmediaset, in cambio ...

Sanità - stop a regali e mazzette ai medici : Arriva il nuovo codice deontologico : Sanità, stop a regali e mazzette ai medici: arriva il nuovo codice deontologico Il documento è stato stilato per imporre chiarezza tra produttori di dispositivi biomedicali, dottori e funzionari Asl Continua a leggere L'articolo Sanità, stop a regali e mazzette ai medici: arriva il nuovo codice deontologico proviene da NewsGo.

“Ecco il nuovo lavoro di Matteo Renzi”. Addio per sempre alla politica? Arriva l’indiscrezione : È di pochissimi giorni fa la notizia di un nuovo soggetto politico che Matteo Renzi avrebbe in mente per superare il Partito democratico, ormai ‘annientato’ dalle ultime tornate elettorali. Una formazione che, nella sua idea, dovrebbe raccogliere la parte più moderata e modernista del Pd, inglobando anche reduci di un centro metabolizzato dal malcontento e intercettato ormai da Lega e MoVimento 5 stelle. Ma i primi sondaggi ...