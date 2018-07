Armani e Guadagnino alla ricerca di nuovi talenti nel cinema

gqitalia

: Sarà Luca Guadagnino 'l'arcangelo' alla regia e alla scenografia per il laboratorio di formazione cinematografica d… - Zero_Milano_ : Sarà Luca Guadagnino 'l'arcangelo' alla regia e alla scenografia per il laboratorio di formazione cinematografica d… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Giorgioannuncia il bando per la seconda edizione di/Laboratorio, il laboratorio di formazionetografica che si svolgerà a novembre 2018 presso/Silos a Milano./Laboratorio è un percorso di formazione intensivo e gratuito dedicato ai giovani appassionati o studenti di. Otto le discipline fondanti – regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio, scenografia, costumi, trucco, acconciature, – per ciascuna delle quali un nome di spicco delitaliano e internazionale svolgerà la funzione di mentore. I mentori stessi selezioneranno i candidati per poi seguirli con lezioni teoriche e pratiche nella realizzazione di un cortometraggio. Direttore del progetto è per questa edizione il regista Luca, noto a livello internazionale per l’acume narrativo e lo spiccato senso estetico di pellicole che narrano le complessità di sentimenti ...