Arezzo | cade dal tavolo e batte la testa | grave bambini di 2 anni

Tragedia ad Arezzo - turista cade da bici e muore : Arezzo, 26 giu. – (AdnKronos) – E’ caduto mentre andava in bicicletta e ha battuto violentemente la testa andando in arresto cardiaco: un turista olandese sessantenne è morto poco dopo le 11 di questa mattina. L’incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto a Monterchi (Arezzo), dove l’uomo si trovava in vacanza da alcuni giorni. Prima dell’arrivo del 118, alcune persone hanno tentato di rianimare il ...

