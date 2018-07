Arcivescovo di Adelaide condannato per non avere denunciato pedofilo

Coprì abusi di sacerdote pedofilo - Arcivescovo di Adelaide condannato a un anno di carcere : Si tratta del membro di più alto grado della Chiesa cattolica ad essere condannato per questo tipo di reato. Philip Wilson dovrà scontare almeno sei mesi prima di chieder la libertà condizionale. Per i giudici avrebbe nascosto gli abusi sessuali di un sacerdote sui ragazzini che frequentavano la chiesa nonostante fosse stato informato dalle stesse vittime.Continua a leggere

