App | Giochi ed Icon Pack Scontati e Gratis per Android 3-5 Luglio 2018

Appendino - Giochi green e debito zero : ANSA, - TORINO, 2 LUG - "Non prevediamo di costruire nulla ex novo e non vogliamo fare debito": sono i principi della candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026 illustrati al Consiglio ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : tre finali per l’oro - azzurri scatenati! Manuel CAppai è bronzo : Italia in grande spolvero nella Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018: il bilancio di giornata racconta di tre finali per l’oro conquistate ed una sconfitta in semifinale valsa comunque una medaglia di bronzo. Raffaele Di Serio ha raggiunto l’atto conclusivo dei pesi gallo imponendosi per split decision (3-2) sul tunisino Bilel Mhamdi. Un match in cui il pugile del Bel Paese si è aggiudicato le prime due riprese, salvo perdere ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo : Crippa-ChiAppinelli di bronzo : Nella giornata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, i due giovani mezzofondisti azzurri al terzo posto su 5000 metri e 3000 siepi. Quarto il pesista Bianchetti Due medaglie di bronzo per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna, nella sessione serale della prima giornata dell’Atletica. Entrambe arrivano da due giovani mezzofondisti azzurri, campioni europei under 23 in carica: Yeman Crippa è terzo con 13:56.53 nei 5000 ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : bronzi di Crippa e ChiAppinelli - Bianchetti sfiora il podio : L’Italia dell’Atletica leggera inizia con due medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A conquistarle sono stati Yeman Crippa sui 5000 metri e Yohanes Chiappinelli sui 3000 metri siepi. Il ventenne senese sale sul terzo gradino del podio con 8:23.06: proprio lui ha cercato di forzare il ritmo in avvio, poi il favorito marocchino Soufiane El Bakkali ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BRONZO CHIAppINELLI NELLE SIEPI E CRIPPA NEI 5000! Beffa Bianchetti : quarto all'... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale, minuti dopo minuti, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.

Vertice su Giochi Appendino-maggioranza : La prima cittadina sta illustrando loro il risultato dell'incontro con Giorgetti, che ha la delega allo Sport. Scopo della riunione è quello di ricucire i legami con la maggioranza e trovare un punto ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : BRONZO CHIAppINELLI NELLE SIEPI! Beffa Bianchetti : quarto all’ultimo lancio nel peso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Prima giornata di gare per l’Atletica leggera a Tarragona (Spagna) e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: ci Giochiamo carte importanti come Libania Grenot, Maria Chigbolu e Davide Re sui 400m; Filippo Randazzo e Kevin Ojiaku nel salto in lungo; Yema Crippa sui 5000m. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle gare di Atletica leggera dei Giochi del ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : Manuel CAppai - medaglia sicura! Iozia perde contro Benbaziz : Arriva la prima medaglia sicura per l’Italia nella Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Manuel Fabrizio Cappai ha infatti sconfitto l’algerino Oussama Mordjane per split decision (4-1) e si è così qualificato alle semifinali dove affronterà il siriano Hussin Almasri, capace di imporsi sul marocchino Yassin Bendadda con verdetto non unanime (3-2). Il ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : tra i -94 kg Abdalla oro nello strAppo - Iakovidis si impone nello slancio. Due sesti posti per Curcuruto : Con le finali della categoria -94 kg maschili si sono concluse le gare con italiani nel programma di pesistica ai Giochi del Mediterraneo 2018, Matteo Curcuruto ha provato a chiudere in bellezza questa rassegna per la nazionale tricolore ma non è riuscito a fare meglio di due sesti posti nelle gare odierne, in cui l’egiziano Ragab Abdalla ha vinto nello strappo mentre il greco Theodoros Iakovidis ha conquistato l’oro nello slancio. ...

