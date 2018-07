Antonella Clerici conduce Portobello Tutto quello che c’è da sapere!

Aperti i casting per Portobello - come partecipare? Antonella Clerici riporta su Rai1 lo storico programma : Aperti i casting per Portobello e tutti pronti a partecipare allo storico programma che torna in onda nel prime time di Rai1 con al timone Antonella Clerici. La conduttrice ha lasciato La Prova del Cuoco (Elisa Isoardi condurrà da settembra il programma) proprio perché stanca del daytime e pronta a tuffarsi a capofitto in nuovi progetti per la prima serata a cominciare proprio da Portobello. Nell'epoca dei revival e dei reboot e dopo il ...

Elisa Isoardi incontra Antonella Clerici : “Mi auguro la sua carriera” : Antonella Clerici dà qualche consiglio a Elisa Isoardi Come ormai arcinoto un po’ a tutti, Antonella Clerici ha deciso di abbandonare dopo ben 18 lunghi anni La prova del cuoco. Difatti la popolare bionda conduttrice ha più volte rivelato di voler dedicarsi ad altri progetti, ma anche di voler stare più vicina ai suoi cari. E tale decisione l’ha presa dopo la morte improvvisa di Fabrizio Frizzi, avendo capito in quella circostanza ...

Antonella Clerici : «Sono forse la conduttrice che ha più titoli in assoluto. La Prova del Cuoco è della Isoardi - non più mia» : Antonella Clerici “Quando hai esperienza è giusto misurarsi con cose nuove“. Antonella Clerici ha scelto la strada più impegnativa, quella che solo i veri professionisti del piccolo schermo possono concedersi di percorrere. La conduttrice, come noto, ha lasciato La Prova del Cuoco per dedicarsi ad una nuova sfida in prima serata: Portobello, il cui debutto è previsto per sabato 27 ottobre alle 21.25. Un cambiamento non da poco, come ...

L’addio commosso di Antonella Clerici allo chef Alessandro Narducci : Antonella Clerici commuove Instagram ricordando lo chef Alessandro Narducci, morto di recente. La conduttrice della Prova del Cuoco non ha mai nascosto la sua passione per la cucina ed era molto amica dello chef del ristorante Acquolina. Per questo è rimasta sconvolta dopo aver scoperto della scomparsa del giovane asso dei fornelli, deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto sul Lungotevere a Roma. Poche settimane prima era stato proprio ...

Elisa Isoardi : «Antonella Clerici mio modello. Il cibo? Cucino sempre per Matteo» : Cambio di timone dolcissimo e pieno di complimenti tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi , che eredita la trasmissione storica di Raiuno 'La prova del cuoco'. 'Elisa è una professionista perfetta, ...

Mara Venier torna a Domenica In - Antonella Clerici conduce Portobello Tutte le novità su Rai1 : Rai1 punta tutto sui suoi programmi storici di intrattenimento e sulla fiction, ma accelera sulla strada dei grandi eventi culturali e rafforza la sua offerta calcistica. Rivisto il day time, con il ...

