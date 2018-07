Antifascista di Torino in carcere perché mancano braccialetti elettronici Madre indice

fanpage

(Di martedì 3 luglio 2018) Luisella Piazza,di Nicolò Mirandola, l'torinese ingiudicato colpevole di concorso morale per i disordini contro Casa Pound del 22 febbraio, ha indetto uno sciopero della fame per protestare contro la decisione del gip di tenere il figlio in cella, nonostante potesse beneficiare della libertà con bracciale elettronico.