Annunciata la data di lancio di Dakar 18 | il rally game con licenza ufficiale

Dakar 18 : Annunciata la data d’uscita : Lo studio di sviluppo portoghese Bigmoon Entertainment ha annunciato la data d’uscita ufficiale dell’atteso simulatore Rally Raid Dakar 18. Il gioco di corse di cross country arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC l’11 Settembre 2018. Dakar 18 arriva a Settembre Basato sul rally raid annuale, conosciuto in tutto il mondo, organizzato dalla Amaury Sport Organisation (A.S.O.) in Sud America, Dakar 18 rappresenta una ...

Annunciata la data di uscita di This Is the Police 2 per PC - Mac e Linux : THQ Nordic e Weappy Studio sono felici di annunciare che This Is the Police 2 sarà disponibile esattamente tra un mese, il 2 Agosto 2018, per PC/Mac/Linux. This Is The Police 2 arriverà anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One il prossimo autunno.A proposito di This Is the Police 2:Read more…

Annunciata la data della première di American Horror Story 8 e delle altre serie FX : il calendario completo : Annunciata la data della première di American Horror Srory 8 pochi giorni dopo la conferma del crossover tra Murder House e Coven. I fan della saga antologica firmata da Ryan Murphy non potrebbero essere più felici soprattutto alla luce del fatto che la serie tornerà per la sua ottava stagione molto presto "Tra non molto tempo”. Così recita la didascalia postata sul profilo ufficiale della serie proprio qualche ora fa dopo l'annuncio, da ...

Maneskin - Annunciata la data d’uscita del disco su Instagram : Dalla fine della loro partecipazione a X Factor, ormai, abbiamo imparato a conoscere loro e il loro modo di comunicare: i Måneskin (QUI tutto quel che serve sapere su di loro) hanno infatti deciso di deliziare i loro fan annunciando una volta per tutte quando uscirà il loro agognatissimo album (che, al momento, è più circondato di hype di un inedito di John Lennon, a giudicare dai commenti arrivati al post di Instagram della band). Il problema è ...

Doppietta dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour - Annunciata una nuova data dopo il sold out : info e biglietti : Nuovo concerto dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour: la band capitanata da Tommaso Paradiso annuncia la nuova data dopo il sold out al Pala Lottomatica. A quattro mesi di distanza dall'avvio della Tournée nei palazzetti dello sport, i Thegiornalisti registrano il tutto esaurito al Pala Lottomatica di Roma per la data del 27 ottobre 2018. A fronte della grande richiesta da parte del pubblico, si aggiunge una nuova data: i ...

Claudia Gerini da Suburra 2 a L’Ispettore Coliandro 7 : Annunciata la data di fine riprese della serie Netflix : Grandi notizie arrivano dal set di Suburra 2 le cui riprese sono partite lo scorso maggio e si terranno per tutta l'estate. Ad alzare il vero sul set della serie Netflix è una delle protagonista ovvero Claudia Gerini. L'attrice romana nella serie presta il volto alla viscida e arrampicatrice Sara Monaschi. L'incipit della stessa serie è da rintracciare nella sua voglia di mettere le mani su importanti affari e sui suoi piani e, a quanto pare, ...

Principe Louis - Annunciata la data del battesimo : C'è una data e un annuncio per il battesimo del Principe Louis . ' Le loro altezze reali il duca e la duchessa di Cambridge - scrivono da Kensington Palace - sono lieti di annunciare che il battesimo ...

Concerti di Goran Bregovic in Italia nel 2018 - Annunciata una nuova data : info biglietti in prevendita : I Concerti di Goran Bregovic in Italia nel 2018 vanno ad aggiungersi al calendario del No Borders Music Festival, al quale sarà presente anche Ben Harper. Se Harper è atteso ai Laghi di Fusine per l'11 agosto, per sentire la musica di Goran Bregovich sarà sufficiente attendere fino al 29 luglio, per il concerto che terrà in Piazza dell'Unità della città di Tarvisio. Sul palco della manifestazione, oltre a Ben Harper con i dj austriaci Kruder ...

WARRIORS OROCHI 4 : Data di uscita Annunciata : All’E3 2018, KOEI TECMO Europe ha rivelato che WARRIORS OROCHI 4, l’ultimo capitolo della serie action game, includerà il ritorno dello split screen co-op amatissimo dai fan! WARRIORS OROCHI 4 disponibile in Ottobre In arrivo in tutta Europa il 19 Ottobre 2018 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e, in versione digitale, su Steam, WARRIORS OROCHI 4 vanta ben 170 personaggi giocabili tratti dall’universo di ...

E3 2018 : Annunciata la data di uscita di The Division 2. In arrivo i Raid e mostrato un nuovo spettacolare trailer sul palco di Ubisoft : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft è arrivato un graditissimo annuncio, la data di uscita dell'atteso The Division 2, che arriverà il prossimo 15 marzo 2019.Ma non solo, sono state condivise varie informazioni sul nuovo episodio: innanzitutto, Washington DC, che farà da sfondo alle vicende, deve prepararsi per la peggiore minaccia mai affrontata. Le azioni nella storia impatteranno sulla vita dei civili. Alla fine della campagna ...

E3 2018 : Annunciata la data di uscita di Fallout 76. Bethesda conferma : sarà un gioco completamente online : Nel corso della conferenza E3 di Bethesda arrivano nuove informazioni sull'atteso Fallout 76. Innanzitutto è stato confermato che il gioco arriverà il 14 novembre 2018 e sarà completamente online, come rumoreggiato negli ultimi giorni.sarà un gioco molto vasto, 4 volte le dimensioni di Fallout 4 e sarà ambientato in West Virginia. Il Vault 76 è stato creato per celebrare i 300 anni degli USA. Dal punto di vista tecnico, è stata utilizzata una ...

Anthem : Annunciata la data d'uscita ufficiale - presentato un trailer inedito : I giocatori più impazienti di scoprire il pericoloso mondo di Anthem possono già preordinare il titolo e otterranno un accesso VIP alla Demo, un emblema dei fondatori e un'arma leggendaria all'...

The Game Awards : Annunciata la data per l'edizione 2018 : I The Game Awards tornano ufficialmente anche quest'anno, per la precisione giovedì 6 dicembre 2018 al Microsoft Theater di Los Angeles, come riporta Variety."Il nostro team è estremamente impegnato nella pianificazione dello show del 2018, che sarà la nostra più grande produzione", ha detto il produttore Geoff Keighley, che ha lavorato al predecessore dello show, gli Spike Video Game Awards, per oltre 10 anni. "Stiamo prendendo tutti gli ...

Annunciata una nuova data del tour di Nek Max Renga : info biglietti in prevendita : La nuova data del tour di Nek Max Renga è finalmente ufficiale. Il trio di artisti sarà anche a Termoli il 21 luglio in occasione del Cous Cous Festival, con un concerto che andrà ad anticipare quello alla Fiera di Cagliari del 27 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati al costo di 34,50 € per posto unico, con ritiro sul luogo dell'evento o consegna tramite Corriere Espresso. Nel primo ...