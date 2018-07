Annega nel sottopassaggio allagato | le ultime parole alla mamma | ' Ho paura di morire qui'

Violento temporale nel Torinese - uomo Annega in sottopasso : le ultime parole - “ho paura di morire” : “Nessuno viene a soccorrermi, ho paura di morire qui“: queste le ultime parole di Guido Zabena, il 51enne annegato la scorsa notte nella sua auto, in un sottopassaggio tra Feletto e Rivarolo, nel Torinese, allagatosi rapidamente a causa di un Violento temporale. “Mi ha telefonato col cellulare – ha riferito la madre 71enne – l’acqua entrava in auto e lui non riusciva ad aprire il finestrino. Mi ha detto che ...

"Non viene nessuno - ho paura di morire qui". Le ultime parole di Guido - al telefono con la madre prima di Annegare in auto nel sottopasso : "nessuno viene a soccorrermi, ho paura di morire qui". Sono state queste le ultime parole, pronunciate al cellulare con la madre, di Guido Zabena, il 51enne morto la scorsa notte annegato nella sua auto, in un sottopassaggio tra Feletto e Rivarolo, nel Torinese, allagato da un violento temporale. A riferirlo è la donna, Mariastella, 71 anni. "Mi ha telefonato col cellulare, l'acqua che entrava in auto e lui che non riusciva ad aprire il ...

Violento temporale nel Torinese - uomo Annega in sottopasso : “Quello che è successo non si poteva prevedere” : “E’ stata una nottata tragica, studieremo soluzioni alternative per evitare che si possano ripetere episodi del genere anche se quello che è successo non si poteva prevedere. Le pompe d’aspirazione sono entrate regolarmente in funzione ma la quantità d’acqua era enorme e alcuni detriti hanno ridotto il funzionamento dell’impianto“: lo ha dichiarato il sindaco di Rivarolo Canavese, Alberto Rostagno, in ...

Bologna - bambino di 11 anni Annega nel Reno/ Tragedia per una famiglia peruviana : salvi i 4 cuginetti : Bologna, bambino di 11 anni annega nel Reno: faceva il bagno in una zona vietata del fiume con i cuginetti, che sono riusciti a risalire. Le ultime notizie sulla Tragedia(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:41:00 GMT)

