blogo

: Anna Tatangelo, le parole sull'amore ritrovato con Gigi D'Alessio - gossipblogit : Anna Tatangelo, le parole sull'amore ritrovato con Gigi D'Alessio - CometaVeloce : @maidireofficial #MaidireMondiali più guardo e ascolto la tambini e più mi convinco che è la Anna Tatangelo del giornalismo?? - LeNewsCheVuoiTu : Anna Tatangelo Dà UNA SECONDA POSSIBILITà a Gigi D'Alessio! Ecco gli agg... -

(Di martedì 3 luglio 2018)parla di sé ma anche del suo rapporto conD'. In occasione del Festival Collisioni, svoltosi a Barolo, la cantante parla del suo nuovo album in uscita nel 2018, Che la fortuna sia con me, ma lancia anche segnali su quelli che sono stati gli ultimi mesi da lei trascorsi. Ho trovato un’che ha preso il suo tempo, c’è un tempo per ogni cosa. Diciamo che c’è un tempo per dire che le cose possono essere impossibili così come possibili e il tempo, in queste cose, aiuta tanto.non menziona mai direttamente il suo compagno, ma le suesembrano dipingere le ultime scelte della sua vita. Dopo un allontanamento coni due sono stati visti insieme in numerose occasioni, le loro vite sembrano nuovamente viaggiarea stessa strada.D'di nuovo insieme prosegui la ...