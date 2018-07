Anna Tatangelo dà una seconda possibilità a Gigi D'Alessio : «Di nuovo insieme? Questione di tempo» : Anna Tatangelo potrebbe tornare presto insieme a Gigi D'Alessio. Nelle ultime settimane i due cantanti si sono riavvicinati molto e sono stati fotografati insieme. L'artista ha spiegato in...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio - la frase sfuggita che fa tremare i fan : 'Diciamo che c'è un tempo per...'. Tutto vero : Date tempo al tempo. Anna Tatangelo alimenta le speranze dei fan che la vogliono vedere di nuovo in coppia con Gigi D'Alessio . La loro storia d'amore è per così dire 'congelata' da diversi mesi, tra ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme - la romantica fuga in auto nella notte : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sembrano essersi riappacificati. Come riporta in esclusiva il settimanale Oggi, i due sono stati beccati durante una serata insieme, in compagnia di amici. Poi...

Tutto quello che sappiamo (davvero) sul ritorno di fiamma fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio : Fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è tornato il sereno? Fra bugie, smentite e foto compromettenti, sembra sempre più difficile vederci chiaro. Ma andiamo con ordine: Tutto è iniziato quando l’artista di Sora ha annunciato di aver lasciato il cantante napoletano e di essersi trasferita insieme al figlio Andrea in un appartamento dei Parioli, abbandonando di fatto Amorilandia, la villa simbolo della loro relazione. Poco dopo sono ...

Anna Tatangelo inaugura la stagione estiva del Roof Garden al Casinò di Sanremo : Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo '100,00 o bicchierata + spettacolo ' 30,00. Le novità estive propongono il 21 luglio l'atteso concerto di Peppino Di ...

Radio Bruno Estate a Cesenatico con Anna Tatangelo - Bernabei - Gabry Ponte : tutti gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cesenatico, prima tappa della nuova edizione della tournée estiva di Radio Bruno. In Piazza Costa a Cesenatico, dalle ore 20.00 si esibiranno alcuni artisti italiani ed internazionali per presentare i rispettivi singoli in Radio. Ci saranno Dolcenera e Anna Tatangelo ma anche Sergio Sylvestre e Fred De Palma. Tra gli ospiti della prima tappa di Radio Bruno Estate anche Alessio Bernabei ...

Anna Tatangelo/ “Ho chiesto tante volte scusa. Mia mamma mi sta aiutando molto” : Anna Tatangelo nè conferma nè smentisce ie notizie riguardanti il ritorno insieme a Gigi D'Alessio. Ma spiega che il suo nuovo singolo "Chiedere scusa", racconta questi suoi ultimi mesi(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:37:00 GMT)

Anna Tatangelo a DM : «In questo particolare momento della mia vita ringrazio la mia mamma. No ai reality» : Anna Tatangelo Anna Tatangelo riparte dalla musica. Dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio, la cantante si rituffa a capofitto nel lavoro con un brano “Chiedere Scusa” che sembra descrivere il momento che sta vivendo. DavideMaggio.it l’ha incontrata nel backstage del Wind Summer Festival 2018. Chiedere scusa è il tuo nuovo singolo, tu a chi hai chiesto scusa? Scusa si chiede, soprattutto le scuse ...

DOMENICO MODUGNO - UNA SERATA BELLA… NEL BLU DIPINTO DI BLU/ Anna Tatangelo e la cover di "Ma che freddo fa" : Una SERATA bella, nel blu DIPINTO di blu, DOMENICO MODUGNO verrà omaggiato nella prima SERATA di Rete4: ecco le anticipazioni e gli ospiti che canteranno le sue canzoni.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:15:00 GMT)

Domenico Modugno - una serata bella… nel blu dipinto di blu/ Anna Tatangelo scherza sulle sue origini (Replica) : Una serata bella, nel blu dipinto di blu, Domenico Modugno verrà omaggiato nella prima serata di Rete4: ecco le anticipazioni e gli ospiti che canteranno le sue canzoni.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:01:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018/ Terza serata 24 giugno - i cantati : Ermal Meta - Irama e Anna Tatangelo : Wind Summer Festival 2018, cantanti oggi 24 giugno: Ermal Meta, Emma Marrone, Irama, Anna Tatangelo e Bianca Atzei tra i nomi sul palco a Piazza del Popolo.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 04:00:00 GMT)

“Ma quella è Anna”. Le foto rubate della Tatangelo con “lui” : Una storia che continua a tenere banco sui social, scatenando le fantasie tanto dei fan che sognano un ritorno di fiamma quanto di quelli che invece non vedono l’ora di vedere i due vip insieme a nuovi partner. Parliamo ovviamente, delle vicissitudini che hanno avuto come protagonisti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, arrivati a dirsi addio dopo tanti anni insieme. Una notizia che ovviamente aveva fatto il giro dell’etere ...