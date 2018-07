Animali | Quixa tutela i tuoi amici a quattro zampe con la copertura “pet on board”

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Le vacanze si avvicinano e molti italiani si metteranno alla guida portando con loro gli. Si calcola, infatti, che sono almeno 7 milioni gliin Italia che si trovano ogni anno a percorrere strade e autostrade in auto insieme ai loro padroni, cifra che sale a 60 milioni se si considera l’intera Europa1. Per salvaguardare il loro benessere ed evitare incidenti, è importante trasportarli correttamente così da non farsi distrarre dalla loro presenza mentre si è alla guida. Secondo l’indagine “Stetoscopio – Il sentire degli assicurati italiani”, promossa dalla compagnia assicurativa onlinee condotta dall’istituto di ricerca MPS Evolving Marketing Research, infatti, 1 italiano su 7 dichiara di girarsi o di distrarsi mentre è al volante per guardare glitrasportati e la percentuale aumenta negli automobilisti più giovani (lo ammette il 20% dei ...