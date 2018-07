Andrea e Giulia su Chi | Parpiglia | “Nessun servizio organizzato e strapagato”

GIULIA DE LELLIS E Andrea DAMANTE - BACI E LITE CON PARPIGLIA/ Il giornalista risponde a Valentina Rapisarda : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE, scoppia la passione in barca. Il settimanale Chi conferma il ritorno di fiamma tra i due con scatti di BACI appassionati(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 23:57:00 GMT)

Giulia De Lellis commenta il bacio con Andrea Damante : «Non stiamo insieme - sono io la cretina...» Video : di Emiliana Costa E la risposta di Giulia De Lellis è arrivata. A poche ore dalla diffusione della copertina di Chi, in cui l'ex gieffina è ritratta mentre si scambia un bacio appassionato con il suo ,...

Giulia De Lellis - il topless esplosivo in barca con Andrea Damante : i fan si arrabbiano - lei risponde su Instagram : Giulia De Lellis mostra un tolpess esplosivo in barca con Andrea Damante. Sul settimanale Chi sono uscite le foto esclusive della coppia tornata felice dopo un periodo nero. I due si erano...

Giulia De Lellis e il topless esplosivo in barca con Andrea Damante : i fan si arrabbiano - lei risponde su Instagram : Giulia De Lellis mostra un tolpess esplosivo in barca con Andrea Damante. Sul settimanale Chi sono uscite le foto esclusive della coppia tornata felice dopo un periodo nero. I due si erano...

Giulia De Lellis e Andrea Damante - baci e lite con Parpiglia/ Foto : l'attacco di Valentina Rapisarda : Giulia De Lellis e Andrea Damante, scoppia la passione in barca. Il settimanale Chi conferma il ritorno di fiamma tra i due con scatti di baci appassionati(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:10:00 GMT)

Giulia De Lellis in topless sulla barca con Andrea Damante : Come avevamo anticipato qualche giorno fa , Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati pizzicati insieme durante un week end romantico in barca in Sardegna. Un utente, infatti, aveva segnalato alla ...

GIULIA DE LELLIS E Andrea DAMANTE - BACI E LITE CON PARPIGLIA/ Foto : lei risponde - lui la attacca : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE, scoppia la passione in barca. Il settimanale Chi conferma il ritorno di fiamma tra i due con scatti di BACI appassionati(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Giulia De Lellis e Andrea Damante paparazzati mentre si baciano in barca : Il settimanale Chi pubblica in esclusiva gli scatti della coppia, l'ex corteggiatrice interviene sui social.

Giulia De Lellis e Andrea Damante - di nuovo insieme : la foto del bacio riappacificatore : Si sono detti ti amo davanti alle telecamere del Gf, poi si sono lasciati, detti addio sui social. Ora sembra che si siano ripresi - come testimoniano alcune foto pubblicate su Chi. Quella tra Giulia...

Gossip U&D/ Andrea e Giulia smascherati da 'Chi' : pubblicati gli scatti del bacio : E alla fine Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati smascherati per davvero dal settimanale 'Chi'. Nei giorni scorsi si era molto parlato di un nuovo servizio in arrivo sul numero della rivista diretta da Alfonso Signorini in edicola questa settimana dove i Damellis si scambiavano dei teneri baci. In pochi avevano creduto a questa notizia ma in realta' è tutto vero, come dimostrano le foto postate in queste ore da Gabriele Parpiglia su ...

Gossip U&D/ Andrea e Giulia smascherati da 'Chi' : pubblicati gli scatti del bacio : E alla fine Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati smascherati per davvero dal settimanale 'Chi'. Nei giorni scorsi si era molto parlato di un nuovo servizio in arrivo sul numero della rivista diretta da Alfonso Signorini in edicola questa settimana dove i Damellis si scambiavano dei teneri baci. In pochi avevano creduto a questa notizia ma in realtà è tutto vero, come dimostrano le foto postate in queste ore da Gabriele Parpiglia su ...

Seno al vento e tanta passione : ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante [GALLERY] : Giulia De Lellis e Andrea Damante ci riprovano: gli scatti che confermano il ritorno di fiamma dell’amata coppia di Uomini e Donne Nelle ultime settimane si è tanto parlato della relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia, formatasi all’interno del programma Uomini e Donne, aveva annunciato la fine della relazione d’amore qualche mese fa, a seguito di una serie di tradimenti dell’ex tronista. Adesso, ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme : la foto del bacio : Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme: foto Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati veramente insieme? La risposta è positiva ed è quella definitiva. Dopo giorni di dubbi e supposizioni, i due si sono finalmente ritrovati. Come facciamo a saperlo? E’ stata pubblicata in questi minuti in rete la foto copertina del nuovo numero di Chi, in uscita domani in tutte le edicole. Nell’immagine che vi abbiamo messo ...

Giulia De Lellis : t0pless e baci in barca con Andrea Damante (foto) : ...