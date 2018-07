Andrea Damante pensa a Giulia De Lellis | parla Raffaella Mennoia

Uomini e Donne gossip : Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? : Continuano a tener banco il filone di Uomini e Donne gossip, ovvero i pettegolezzi che vedono come protagonisti ex corteggiatori ed ex tronisti del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In attesa di Temptation Island 2018, infatti, il pubblico è concentrato sulle coppie uscite dalla famosa trasmissione, ma soprattutto su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo la rottura c’è stato un riavvicinamento? Negli ultimi giorni si è ...

Ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante : Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sia tornato forse l’amore. La coppia si era lasciata circa un mese fa a causa di un presunto tradimento di lui. Un gesto che la De Lellis aveva detto che non avrebbe mai perdonato, tanto da fare dichiarazioni molto drastiche in merito, ma qualcosa è cambiato. Galeotto potrebbe essere stato un lavoro insieme, i due si sono incontati in Sardegna e pare che l’amore sia rinato proprio li. Sul loro ...

Andrea Melchiorre mostra la nuova fidanzata : il commento di Damante : Andrea Melchiorre esce allo scoperto: la foto della nuova fidanzata. Valentina Vignali e Andrea Damante commentano: il deejay criticato Andrea Melchiorre, volto noto per i fan di Uomini e Donne e Temptation Island, esce allo scoperto e pubblica la prima foto social in compagnia della sua nuova fiamma. La notizia che l’ex corteggiatore avesse smesso […] L'articolo Andrea Melchiorre mostra la nuova fidanzata: il commento di Damante ...

Giulia De Lellis torna con Andrea Damante : a breve l’annuncio ufficiale? : Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? Qualche mese fa Giulia De Lellis ha annunciato sui social di essere tornata single, avendo deciso di lasciare Andrea Damante. Tuttavia la ex corteggiatrice del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi non ha voluto svelare il motivo, dichiarando che i panni sporchi si devono lavare in casa. Ma i suoi fan non si sono dati certo per vinti, iniziando ad indagare. E hanno ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? Lo sfogo durissimo di lei sui social : Giulia De Lellis e Andrea Damante, la telenovela continua. Nonostante i due abbiano da tempo chiuso la loro storia, alcuni dettagli sui social hanno fatto pensare ai fan a un

Uomini e donne - Andrea Damante e Giulia De Lellis visti insieme in barca : Nuovo avvistamento per Andrea Damante e Giulia De Lellis, stavolta su una barca e in un ristorante a cena (alla quale avrebbero partecipato anche la mamma e il fratello di lei), in Sardegna. Andrea Damante e Giulia de Lellis di nuovo insieme? (foto) prosegui la letturaUomini e donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis visti insieme in barca pubblicato su Gossipblog.it 30 giugno 2018 10:27. ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis sempre più vicini - insieme in Sardegna : Se l’estate 2017 è stata dominata dal gossip (poi rivelatosi infondato, tanto per cambiare) di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in quella del 2018 – prepariamoci – è la love story tra Andrea Damante e Giulia De Lellis a tenere banco. Gli ultimi aggiornamenti infatti parlano di una vacanza insieme in Sardegna. A fornire indizi in questo senso sono i rispettivi profili social: l’ex tronista di ...