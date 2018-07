Andrea Celentano | età | altezza e peso Chi è il fidanzato di Raffaella Giudice e

caffeinamagazine

: RT @mimmomazzei: Adriano Celentano: si allontana da Grillo: 'Sto cominciando a pensare a Matteo Salvini'. Anche i fascisti, come tutti, pre… - andrea____russo : RT @mimmomazzei: Adriano Celentano: si allontana da Grillo: 'Sto cominciando a pensare a Matteo Salvini'. Anche i fascisti, come tutti, pre… - POPCORNTVit : Dubbi da chiarire: ecco perché Raffaella e Andrea hanno partecipato a Temptation Island 2018 - infoitcultura : Andrea Celentano: tutto sul concorrente di Temptation Island 2018! -

(Di martedì 3 luglio 2018)e Raffaelasono fidanzati da 7 anni ma la loro relazione necessitava di un banco di prova importante. Per questo motivo i due hanno deciso di partecipare a ”Temptation Island”, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Nel video di presentazione andato in onda prima dell’inizio del programma lei definiva lui “un gentleman, ilideale. Ma se dovesse deludermi ci metterei moltissimo a riprendermi dallo shock”. Lui invece qualche dubbio lo aveva già. “Devo capire se ormai stiamo insieme dopo tanto tempo per abitudine o se davvero possiamo passare ad un livello più importante”. Classe 1993,è nato a Sarno il 3 dicembre, anche se vive a San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Fin da piccolo ha sempre avuto una grande passione per il mondo della palestra e del fitness e così ha deciso di ...