Ambiente | Legambiente plaude sindaco Lampedusa | altre isole seguano esempio

LegAmbiente : "Preoccupati e allarmati per questa strana epidemia di roghi che divampano in impianti di trattamento di rifiuti" - : "Purtroppo assistiamo all'ennesimo potenziale disastro ambientale scaturito da incendi in impianti che dovrebbero consentire percorsi virtuosi e di economia circolare. Qualcosa non torna, da tempo guardiamo con crescente preoccupazione questa strana epidemia di roghi che divampano in impianti di trattamento di rifiuti, da un capo all'altro del ...

In fiamme deposito di ecoballe nel Napoletano. LegAmbiente : 'Troppi episodi sospetti' : 'C'è puzza di bruciato dietro l'escalation di incendi sospetti che nell'ultima settimana stanno colpendo impianti di gestione e stoccaggio dei rifiuti in Campania'. Lo sostiene, in una nota, Michele ...

Incendio in deposito di ecoballe nel Napoletano. LegAmbiente : 'Troppi episodi sospetti' : Chi ha interesse a mettere in ginocchio un sistema che, grazie alla raccolta differenziata, sta provando a valorizzare ed incrementare l'economia circolare? Dopo gli incendi che hanno colpito aziende ...

LegAmbiente - al via i campi estivi : ... scienziate, medici, astrofisiche, matematiche e ricercatrici che hanno dato un contributo fondamentale alla scienza, all'ecologia e al mondo. Ipazia e Samantha Cristoforetti, Rosalind Franklin e ...

LegAmbiente : due bandiere verdi in Valle d’Aosta : Nell’ambito della Carovana delle Alpi 2018, due bandiere verdi sono state assegnate da Legambiente in Valle d’Aosta. A riceverle sono le Giunte regionali Marquis e Vie’rin con i rispettivi assessorati all’Ambiente per il sostegno alla candidatura Unesco per il Monte Bianco. Riconoscimenti sono stati attribuiti anche alla famiglia Elter di Cogne, che si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea per denunciare le ...

LegAmbiente : 15 bandiere verdi e 6 nere per l’arco alpino : Comunità locali e territori montani che investono sempre di più sulla sostenibilità ambientale e sociale, su progetti di valorizzazione dei servizi ecosistemici, su un’agricoltura e un turismo di qualità. Ma anche singole persone che combattono gli illeciti ambientali o che si battono per denunciare gli impatti che i cambiamenti climatici stanno avendo sulle montagne e sulla vita quotidiana dei cittadini che abitano ad alta quota. Il ...

Decreto terremoto - spunta emendamento “salva abusi”. LegAmbiente : “Stralciarlo”. M5S : “Solo alleggerimento burocratico” : Legambiente chiede di cancellare l’emendamento perché “crea un pericoloso precedente per ogni intervento ricostruttivo a seguito di calamità naturali”. Il capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, che l’ha firmato, parla di “disarmante opera di mistificazione fatta oggi da Repubblica“, che ha sollevato il caso con un articolo di Sergio Rizzo intitolato Arriva il condono salva abusi per le ...

Rifiuti : LegAmbiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Tempi troppo lunghi per un nuovo Piano Rifiuti per la Sicilia e Legambiente preferisce puntare su modifiche alle legge vigente "per aumentare la differenziata porta a porta, realizzare gli impianti di riciclo dell’organico e attivare la tariffa puntuale". "Siamo di nuo

Rifiuti : LegAmbiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza (2) : (AdnKronos) - Per Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, sarebbe meglio "una legge in meno ed un impianto in più. Fare una legge di 30 articoli fa perdere solo tempo e la Sicilia non ne ha - sottolinea - Propendiamo per un percorso più snello, con poche modifiche e integrazioni alla le

LegAmbiente : al via Goletta dei laghi - controlli sul Garda : Al via oggi la Goletta dei laghi di Legambiente, arrivata alla 13ª edizione, che continua la collaborazione con Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Goletta, provvista di laboratorio mobile, sarà presente fino al 3 luglio sul Garda per le analisi delle foci dei fiumi e dei torrenti della sponda veronese e bresciana. Da due anni Legambiente Verona ha intrapreso un percorso in collaborazione con ...

LegAmbiente su taglio alberi per la sicurezza stradale a Roma : Legambiente su taglio alberi per la sicurezza stradale a Roma, “Invece di abbattere alberi bisogna fare la manutenzione delle strade, abbattere il numero di Auto e la loro Velocità”. Blitz con Autovelox sulla Colombo: anche dove il limite è 30 km/h tutti oltre i 70 con punte oltre i 110. “Gli alberi non vanno avanno curati e sostituiti se necessario con alberi più adatti all’ambiente urbano”. Dopo l’ipotesi di taglio degli alberi “senza se ...

Fango nel mare di Paola : LegAmbiente chiede controlli : Legambiente Calabria rende noto che il mare di Paola (CS) “nei giorni scorsi a seguito delle giornate di pioggia si è presentato sporco con evidenti e presumibili sversamenti di fanghi di depurazione“. “Probabilmente si è davanti ad un illecito e se è tale ne va accertata la responsabilità per la sua gravità e vanno puniti quanti si sono resi rei di tale atto criminale, in quanto non è ammissibile continuare a guardare ed ...

Mareblu presenta il Nuovo Tonno all’Olio di Oliva con meno olio - in collaborazione con LegAmbiente : L’85% delle persone che acquista il Tonno all’olio di Oliva, sgocciola il prodotto prima di consumarlo, buttando l’olio in eccesso direttamente nel lavandino*. Questo gesto quasi automatico, oltre ad essere poco pratico, è molto dannoso per l’ambiente che ci circonda, poiché l’olio viene riversato anche nel mare, creando uno strato sulla sua superficie che impedisce lo scambio di ossigeno tra aria e acqua, pregiudicando l’ecosistema. Per questo ...

LegAmbiente - per 37% cittadini importante gestione rifiuti : Così un sondaggio di Lorien consulting per Legambiente e Conou , Consorzio nazionale per la raccolta e gestione degli oli usati, in occasione dell'EcoForum sull'economia circolare, che apre i ...