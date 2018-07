Ambiente | il sindaco di Lampedusa vieta le stoviglie di plastica monouso

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Nelle isole die Linosa saràta la vendita e l’utilizzo di contenitori enon biodegradabili e degli ‘shopper’, i sacchetti per asporto merci in polietilene. “Abbiamo deciso di adottare questo provvedimento – ha spiegato ilToto’ Martello intervenendo a un convegno sulla pesca che si e’ tenuto questa mattina nel Palazzo dei Normanni – per diversi motivi: ci sono disposizioni comunitarie in questa direzione, e soprattutto c’e’ la necessita’ di facilitare la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, e di limitare l’inquinamento da plastiche del nostro mare, che sta avendo pesanti ripercussioni anche sulla fauna marina e di conseguenza sulle attivita’ legate alla pesca”. Martello ha firmato un’ordinanza sindacale che stabilisce il divieto di vendita ...