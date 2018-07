meteoweb.eu

: #GolettaVerde #Legambiente / Su ventinove punti monitorati, cinque sono risultati con cariche batteriche molto elev… - SardiniaPost : #GolettaVerde #Legambiente / Su ventinove punti monitorati, cinque sono risultati con cariche batteriche molto elev… - zazoomnews : Ambiente: Goletta dei laghi vietato abbassare la guardia sul Garda - #Ambiente: #Goletta #laghi #vietato - Abbanoa : Anche quest'anno i risultati di Goletta Verde e @LegambSardegna sulla qualità delle acque, presentati a Olbia, cert… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Conclusa la prima tappa dell’edizione 2018 dideisul Lago di Garda, la campagna di Legrealizzata in collaborazione con il CONOU – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati – e Novamont, che da 13 anni attraversa l’Italia per monitorare la qualità delle acque, degli ecosistemi e dei territori lacustri. Questa mattina sono stati resi noti i risultati delle analisi microbiologiche dei campioni prelevati nella sponda veneta del Benaco. Il lavoro delladeisi è concentrato su due fronti principali di indagine: quello delle microplastiche sulle spiagge e in acqua e quello dell’inquinamento microbiologico. Per quanto riguarda il primo fronte, dal 29 giugno, data in cui hanno avuto inizio i monitoraggi, hanno lavorato 10 tecnici, per un totale di oltre 20 ore di campionamento. In ...