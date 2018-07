Ambiente | Goletta dei laghi | vietato abbassare la guardia sul Garda 4

Ambiente : Goletta dei laghi - vietato abbassare la guardia sul Garda : Verona, 3 lug. (AdnKronos) – Si è conclusa la prima tappa dell’edizione 2018 di Goletta dei laghi sul Lago di Garda, la campagna di LegAmbiente realizzata in collaborazione con il CONOU ‘ Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati ‘ e Novamont, che da 13 anni attraversa l’Italia per monitorare la qualità delle acque, degli ecosistemi e dei territori lacustri. Questa ...

Ambiente : Goletta dei laghi - vietato abbassare la guardia sul Garda (2) : (AdnKronos) – Inoltre il lavoro dei tecnici ha riguardato anche un’area di 250 mq nelle spiagge di Lonato del Garda, Torbole, Toscolano Maderno, Pacengo (frazione di Lazise), la spiaggia di Punta Gro’ (Sirmione) e 4 ponti, di cui due a nord (Arco e Torbole sul fiume Sarca) e 2 a sud (Valeggio sul Mincio e Peschiera del Garda sul fiume Mincio).Per quanto riguarda le analisi del microbiologico, rispetto allo scorso anno, i ...

Ambiente : Goletta dei laghi - vietato abbassare la guardia sul Garda (3) : (AdnKronos) – “Due degli storici sorvegliati speciali quest’anno sono risultati entro i limiti. è un dato che non può far abbassare minimamente la guardia, anche perché non è riscontrabile alcun provvedimento che possa aver influito positivamente sulla qualità delle acque di questi due corsi d’acqua. Per questo motivo ‘ commenta Simone Nuglio, responsabile della Goletta dei laghi ‘ non escludiamo che in ...

Ambiente - Goletta dei Laghi : “Vietato abbassare la guardia sul Garda” : Conclusa la prima tappa dell’edizione 2018 di Goletta dei Laghi sul Lago di Garda, la campagna di LegAmbiente realizzata in collaborazione con il CONOU – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati – e Novamont, che da 13 anni attraversa l’Italia per monitorare la qualità delle acque, degli ecosistemi e dei territori lacustri. Questa mattina sono stati resi noti i risultati delle ...

Ambiente : Goletta dei laghi - vietato abbassare la guardia sul Garda (4) : (AdnKronos) - "Resta il fatto che la strada aperta, in collaborazione tra AGS, ARPAV e LegAmbiente nella ricerca nell’entroterra delle cause degli inquinamenti microbiologici rilevati alle foci dei torrenti, è quella giusta. Obiettivo irrinunciabile – conclude Chiara Martinelli – la separazione dell

Ambiente : Goletta dei laghi - vietato abbassare la guardia sul Garda (3) : (AdnKronos) - "Due degli storici sorvegliati speciali quest’anno sono risultati entro i limiti. È un dato che non può far abbassare minimamente la guardia, anche perché non è riscontrabile alcun provvedimento che possa aver influito positivamente sulla qualità delle acque di questi due corsi d’acqua

Ambiente : Goletta dei laghi - vietato abbassare la guardia sul Garda (2) : (AdnKronos) - Inoltre il lavoro dei tecnici ha riguardato anche un’area di 250 mq nelle spiagge di Lonato del Garda, Torbole, Toscolano Maderno, Pacengo (frazione di Lazise), la spiaggia di Punta Gro’ (Sirmione) e 4 ponti, di cui due a nord (Arco e Torbole sul fiume Sarca) e 2 a sud (Valeggio sul Mi

Ambiente : Goletta dei laghi - vietato abbassare la guardia sul Garda : Verona, 3 lug. (AdnKronos) - Si è conclusa la prima tappa dell’edizione 2018 di Goletta dei laghi sul Lago di Garda, la campagna di LegAmbiente realizzata in collaborazione con il CONOU – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati – e Novamont, che da 13 ann

LegAmbiente : al via Goletta dei laghi - controlli sul Garda : Al via oggi la Goletta dei laghi di Legambiente, arrivata alla 13ª edizione, che continua la collaborazione con Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Goletta, provvista di laboratorio mobile, sarà presente fino al 3 luglio sul Garda per le analisi delle foci dei fiumi e dei torrenti della sponda veronese e bresciana. Da due anni Legambiente Verona ha intrapreso un percorso in collaborazione con ...