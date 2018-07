repubblica

: Amazon spedisce astici vivi in Italia, l'Enpa protesta - filmring : Amazon spedisce astici vivi in Italia, l'Enpa protesta - EMocellini : RT @24zampe: “Amazon spedisce gli astici a casa”: @enpaonlus chiede al big dell'ecommerce di non consentire a nessuno di vendere animali vi… - Sonia17198860 : RT @24zampe: “Amazon spedisce gli astici a casa”: @enpaonlus chiede al big dell'ecommerce di non consentire a nessuno di vendere animali vi… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Questi animali devono viaggiare in una scatola per centinaia di chilometri. Per molti, fra cui la onlus, è una grave forma di maltrattamento