AMAZON PRIME DAY Il 16 luglio partono le offerte | le novità sulla durata

L’AMAZON PRIME Day torna il 16 e 17 luglio. Tutto quello che dovete sapere : torna anche quest’anno il Prime Day, la maratona dello shopping a prezzo superscontato di Amazon. Inizierà alle 12 del 16 luglio e durerà per tutta la giornata del 17 luglio: in Tutto 36 ore, ovvero 6 in più rispetto all’anno passato, ed è solo la prima di una lunga serie di novità appena comunicate dal colosso dell’e-commerce di Seattle. LE NOVITÀ Quest’anno, per la terza edizione del Prime Day, ci saranno infatti un ...

16 luglio AMAZON PRIME Day - oltre 1 milione di offerte per 36 ore : Milano, 3 lug. , askanews, Prime Day, l'evento annuale di Amazon dedicato agli acquisti in esclusiva per i clienti Prime, inizierà alle ore 12.00 del 16 luglio e durerà poi per tutta la giornata del ...

Mancano meno di due settimane al Prime Day di AMAZON : Tra il 16 e il 17 luglio, per 36 ore, tantissimi prodotti saranno in sconto per gli abbonati di Amazon Prime The post Mancano meno di due settimane al Prime Day di Amazon appeared first on Il Post.

AMAZON PRIME Day 2018 : tutte le offerte : Visto il successo delle scorse edizioni, anche l’Amazon Prime Day 2018 si preannuncia di fuoco! Per chi non lo sapesse, si tratta di un’iniziativa Amazon che prevede una giornata ricca di offerte, sconti e promozioni da non perdere in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Tra le novità di quest’anno, i clienti Prime avranno a disposizione 36 ore di shopping a partire dal 16 luglio 2018 alle ore 12:00, con nuovi sconti ed ...

Amazon annuncia la data e alcune offerte dell’AMAZON PRIME Day : L'Amazon Prime Day si terrà il 16 e 17 luglio quest'anno, con partenza a mezzogiorno (ore 12:00) del 16, e a comunicarlo è stata Amazon, pertanto la data e le altre informazioni sono ufficiali e definitive. L'articolo Amazon annuncia la data e alcune offerte dell’Amazon Prime Day proviene da TuttoAndroid.

Torna l'AMAZON PRIME Day : Il Prime Day di Amazon prenderà il via il 16 luglio alle 12 e durerà 36 ore invece delle 30 ore degli anni passati. In offerta sul sito del colosso americano dell'ecommerce ci saranno oltre 1 milione ...

Tra il 16 e il 17 luglio ci sarà il Prime Day - la giornata di sconti straordinari di AMAZON : Tra due lunedì, dalle ore 12 e per 36 ore, moltissimi prodotti saranno in promozione per gli abbonati Prime The post Tra il 16 e il 17 luglio ci sarà il Prime Day, la giornata di sconti straordinari di Amazon appeared first on Il Post.

AMAZON ha annunciato il Prime Day 2018 e durerà 36 ore. Una guida : I malati di shopping avranno il loro Armageddon il 16 luglio. Per un giorno e mezzo, Amazon rinnova l'appuntamento - riservato ai clienti Prime - con un milione di offerte: televisori, soluzioni smart home, articoli da cucina, generi alimentari, giocattoli, moda, mobili, elettrodomestici, materiali per il rientro a scuola e persino fare scorta di prodotti di uso quotidiano. Prime Day, inizierà alle ore 12 ...

AMAZON PRIME Video - ecco cosa vedere a luglio : ... del suo partner Juli Soler e di suo fratello Albert, dai tempi della "gavetta" alla creazione di elBulli, luogo pioniere nell'instaurare un dialogo tra gastronomia, arte, design e scienza. La docu-...

Le serie tv e i film in arrivo su AMAZON PRIME Video a luglio : Sarà un luglio interessante quello proposto da Amazon Prime Video. Il servizio streaming, infatti, continua a mischiare ingredienti e così, oltre alle classiche serie tv e ai film, viene dato più spazio a sport e cucina. Il 2 luglio, per esempio, è il giorno del debutto della docu-serie elBulli: La Storia di Un Sogno di Ferran Adria, uno degli chef più acclamati al mondo, in grado di instaurare un dialogo tra gastronomia, arte, design e scienza. ...

Homecoming - le prime immagini della serie tv con Julia Roberts di AMAZON : ...

Julia Roberts - dal cinema alla tv : protagonista in una serie di AMAZON Prime : Sono molte le star di Hollywood che restano affascinate dall"universo televisivo di oggi. Tra queste figura anche Julia Roberts. L"attrice premio Oscar per Erin Brockovich, si appresta a debuttare in tv in una serie prodotta da Amazon Prime Video. La notizia è stata diffusa già lo scorso anno, ma solo qualche ora fa, sono trapelate alcune foto dal set che confermano i rumor.Julia Roberts è la protagonista di Homecoming, dramma psicologico ...

AMAZON PRIME Video - le serie tv in arrivo a luglio : Mentre anche a luglio continueranno gli episodi settimanali di serie come Cloak and Dagger, Dietland e Preacher, su Amazon Prime Video sbarcano anche alcune novità, soprattutto nel campo delle docuserie, una dedicata a uno dei più importanti ristoranti del mondo e l’altra a un’avvincente e insolita storia al Tour de France. Ma arrivano anche serie di importazione americana come Casual e StartUp. El Bulli. Storia di un sogno – ...

Apple Prime come AMAZON per notizie - giornali - show TV e musica in un solo abbonamento - : ... vale a dire un unico abbonamento da proporre agli utenti che includa notizie, riviste digitali, spettacoli e contenuti TV e anche la musica in streaming. Non è la prima volta che si affaccia l'...