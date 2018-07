Alle porte il tour estivo di Gianna Nannini : le prime anticipazioni dalla rocker che non molla il “trono” : Il tour estivo di Gianna Nannini è in partenza: la prima tappa è in programma a Mantova per il prossimo 13 luglio e proprio ad un quotidiano locale l'artista anticipa cosa aspettarsi dAlle prossime date della tournée. La rocker senese presenterà dal vivo l'ultimo album, Amore Gigante, uscito lo scorso 27 ottobre (Sony Music) proseguendo con un tour estivo di 10 tappe che partirà il 13 luglio proprio dalla Piazza Sordello della città dei ...

Mondiali di Russia 2018 - dalla sexy moglie di Firmino Alle bellissime supporter : tutta la sensualità delle tifose di Brasile-Serbia [GAlleRY] : Brasile e Serbia si sfidano per il passaggio del turno ai Mondiali di Russia 2018 e le tifose sugli spalti sono davvero bellissime Brasile e Serbia si giocano il match che potrebbe consegnargli o negargli l’accesso agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. La Nazionale di Neymar a 4 punti del girone E e quella di Milinkovic-Savic a 3 punti, sognano il passaggio di turno, ce la faranno? Intanto sugli spalti dello Spartak Stadium il ...

Adotta un’arnia : Alle porte di Roma allevamenti al naturale : Adotta un’arnia o una porzione di orto, per godere a casa o nel ristorante di miele biologico o verdure appena colte e a chimica zero. E’ l’invito della giovane imprenditrice agricola Arianna Vulpiani che, a un anno dall’apertura della start up Romana BioFarm Orto, un progetto di alimentazione biologica naturale che mira a unire il produttore e il consumatore, lancia BioFarm Uovo e BioFarm Miele. Con quest’ultima ...

Milano apre le porte Alle culture africane : Il programma della rassegna è fitto di appuntamenti: jam session di percussionisti, spettacoli di teatro, proiezioni cinematografiche, mostre, sfilate di moda, conferenze, proposte culinarie, in tre ...

Hype Alle stelle per Cyberpunk 2077? Trapela l'intero audio della presentazione a porte chiuse dell'E3 2018 : Mentre nella giornata di ieri abbiamo cercato di rispondere al perché lo sviluppo di Cyberpunk 2077 si stia rivelando così lungo, quest'oggi torniamo a parlare del titolo sviluppato da CD Projekt RED con una notizia molto diversa, un leak davvero particolare.Come molto probabilmente saprete Cyberpunk 2077 è stato il protagonista assoluto di una presentazione a porte chiuse tenutasi durante l'E3 2018, una presentazione dedicata completamente alla ...

Trofeo Moto Scrambler&Special : la prima prova è Alle porte : Ecco come partecipare e dove seguire il Trofeo Moto Scrambler&Special L’apertura del Trofeo Moto Scrambler e Special è ormai imminente. Sabato 23 e domenica 24 giugno la località di Farini, in provincia di Piacenza, ospiterà la prima tappa della manifestazione fortemente voluta dal Presidente FMI, Giovanni Copioli, e dall’organizzatore Mirco Urbinati. Sarà una prova inaugurale di grande interesse perché vi ...

RaccattapAlle antisportivi - Frosinone a porte chiuse per 2 turni : Il giudice sportivo di Serie B "considerato che i fatti accaduti nel corso della gara Frosinone-Palermo , gara di ritorno della finale dei playoff di Serie B che ha sancito al promozione in Serie A ...

NoiPa - arretrati scuola Alle porte : quando l'emissione del cedolino speciale : Manca davvero poco all'arrivo del cedolino speciale contenente gli arretrati destinati a docenti e Ata, derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, del 19 aprile 2018. NoiPa ha dato avviso [VIDEO], direttamente dal proprio portale, dell'emissione straordinaria degli arretrati per il mese di maggio. Straordinaria o speciale dal momento che essa avverra' separatamente rispetto alla rata ordinaria mensile, emessa lo scorso 17 maggio, ...

'Ndrangheta Alle porte di Roma - spari e bombe contro casa di due imprenditori : 3 arresti : I Carabinieri del Gruppo di Frascati hanno arrestato 3 persone responsabili di tentato omicidio, estorsione, usura ed altri reati, tutte condotte poste in essere con l'aggravante del metodo mafioso ex ...

Messi - ultima chiamata Quante porte in faccia dal Mondiale Alle star : Strana storia quella della nazionale argentina: ha annoverato due fuoriclasse fra i più straordinari, eppure li ha crocefissi all'impotenza davanti alla coppa del mondo. Maradona dovette cavare i gol ...

Treno Italo fermo per guasto cinque ore in galleria Alle porte di Roma : Odissea notturna per i passeggeri di un Treno Italo proveniente da Milano e diretto a Napoli. Il convoglio , 9989, , a causa di un guasto, è rimasto bloccato per cinque ore in una galleria alle porte ...

Treno Italo bloccato per cinque ore in galleria Alle porte di Roma : Odissea notturna per i passeggeri di un Treno Italo proveniente da Milano e diretto a Napoli. Il convoglio , 9989, , a causa di un guasto, è rimasto bloccato per cinque ore al buio in una galleria ...

Fiera della Casa - la 61esima edizione Alle porte : confermato l'ingresso gratuito - : ... i vertici di Mostra d'Oltremare, che organizza l'evento, hanno deciso di confermare l'ingresso gratuito per tutte le giornate della Fiera e anche per le serate con gli spettacoli. Un appuntamento di ...

Pallavolo – Sitting Volley : Alle porte la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto : Al via la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley Il Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley è ormai alle porte. Quella che sta per cominciare è la seconda edizione del circuito tricolore, nato lo scorsa stagione per promuovere sempre di più la crescita della disciplina paralimpica. Dal 9 giugno inizieranno in concomitanza sia il torneo maschile, 13 squadre partecipanti, che quello femminile: 9 le formazioni ...