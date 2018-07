Alle 14 Conte e Di Maio presentano a palazzo Chigi il dl Dignità

Dalla stretta sui contratti a termine Alle delocalizzazioni - tutti i contenuti del Decreto «dignità» : Aumento del 50 per cento delle indennità per i licenziamenti senza giusta causa e stretta sui contratti a termine, che non potranno durare più di due anni e comunque dovranno essere...

Dalla festa Alle lacrime incontenibili : la folle serata del Giappone [GAlleRY] : Giappone sconfitto dal Belgio in questa serata di ottavi di finale, fuori dai Mondiali in lacrime ma a testa altissima Il Giappone ha perso la possibilità di approdare ai quarti di finale, perdendo all’ultimo secondo contro il Belgio, al termine di una gara davvero incredibile ribaltata dai calciatori belgi. Il Giappone ha creduto al passaggio del turno, dato il 2-0 che nel secondo tempo vedeva favoritissimi i calciatori nipponici. ...

Lavoro - Di Maio contro il centrosinistra : “Hanno perso perché dicevano Alle famiglie che dovevano essere contente” : “Quelli di prima hanno perso perché dicevano alla gente che doveva essere contenta perché l’occupazione stava salendo. La verità è che cresceva il precariato“. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in conferenza stampa dopo l’incontro con l’imprenditore calabrese Nino De Masi. Ciò che contesta il leader politico del M5s è la presunta crescita del livello di occupazione ...

Trucchi WhatsApp : Nascondi contenuti multimediali dAlle singole Chat : Trucchi WhatsApp: Ecco come nascondere contenuti multimediali, foto e video, dalle singole Chat e non da tutte. Download WhatsApp Beta WhatsApp Beta permette di nascondere i file multimediali di una singola Chat WhatsApp continua ad aggiornarsi e introdurre sempre nuove funzionalità richieste a gran voce dagli utenti. Come di consueto gli utenti che possono provare […]

Trucchi WhatsApp : Nascondi contenuti multimediali dAlle singole Chat : Trucchi WhatsApp: Ecco come nascondere contenuti multimediali, foto e video, dalle singole Chat e non da tutte. Download WhatsApp Beta WhatsApp Beta permette di nascondere i file multimediali di una singola Chat WhatsApp continua ad aggiornarsi e introdurre sempre nuove funzionalità richieste a gran voce dagli utenti. Come di consueto gli utenti che possono provare […]

Vertice Ue - cosa contengono le conclusioni dell’accordo sui migranti : dagli hotspot volontari Alle piattaforme di sbarco : Le conclusioni del consiglio europeo, adottate nella notte tra il 28 e il 29 giugno, si aprono con un capitolo dedicato al tema immigrazione. La questione, su cui i 28 leader, hanno trovato un’intesa è affrontata in 12 punti. 1. Il Consiglio europeo ribadisce che il buon funzionamento della politica dell’UE presuppone un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell’UE, il ...

Laura Ravetto : 'Giuseppe Conte si è mosso bene - la Merkel è l'unica vera Alleata in Europa' : ' Forza Italia è all'opposizione ma tifa Italia. Se veramente da questo vertice sono arrivati dei risultati non siamo certo noi a criticarli ma vediamo'. Laura Ravetto , ospite ad Agorà, su Raitre, ...

Trump riceverà il premier Conte il 30 luglio : “Italia importante Alleato Nato e partner chiave nel Mediterraneo” : Donald Trump riceverà il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte il prossimo 30 luglio per un faccia a faccia, seguito da un incontro bilaterale allargato. La visita a Washington è stata ufficializzata con una nota della Casa Bianca: “L’Italia”, si legge, “è un importante alleato Nato, un partner leader in Afghanistan e Iraq, e partner chiave nel portare stabilità nella regione del Mediterraneo”. Quindi, ...

Il premier Conte alla Casa Bianca da Trump il 30 luglio. Focus su missioni internazionali e Alleanze : Il 30 luglio prossimo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ricevuto alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo conferma, in una nota, palazzo Chigi spiegando che la visita costituirà l'occasione "per riaffermare la solidità e la centralità del legame di amicizia ed alleanza fra l'Italia e gli Stati Uniti, sia sul piano bilaterale che multilaterale".I due Paesi, spiega ancora palazzo ...

Conte : “La nave Lifline sbarcherà a Malta”. Aquarius verso Marsiglia dopo il no di La VAlletta : La nave tedesca Lifeline, con 234 migranti a bordo, approderà a Malta. Ad annunciarlo è il premier Giuseppe Conte: ««Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta» . «Con il Presidente maltese abbiamo concordato che l’imbarcazione sarà sottoposta a indagine per accertarne l’effettiva nazionalità...

Migranti - Conte : Lifeline a Malta. La VAlletta : manca via libera : Resta caldo il dossier Migranti con le vicende aperte di due navi, la Aquarius della Sos Mediterranee, che, con un carico di medici, è stata respinta da Malta e quella della olandese Lifeline da ...

Inter - Nainggolan firma fino al 2022 'Sono contento'. SpAlletti 'Ora grandi risultati' : MILANO - 'Sono contento', queste le prime parole di Radja Nainggolan dopo la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2022. Domani è attesa l'ufficialità dell'operazione. L'alieno come lo ...

Fitch non scommette sul Governo Conte : "Crescono le chance di un voto anticipato". E avverte sui rischi dell'Allentamento dei conti : "Le differenze ideologiche e di politiche fra M5S e Lega hanno buone probabilità di far crescere la tensione all'interno della coalizione di Governo. Non ci aspettiamo che questo esecutivo duri tutta la legislatura e vediamo sempre maggiori possibilità che vi siano lezioni anticipate a partire dal 2019". E' quanto scrivono gli esperti di Fitch in un rapporto pubblicato oggi e in cui si analizza l'impatto potenziale del nuovo ...

Censimento rom - Salvini : "Non è una priorità ma non mollo" | Gli Alleati frenano - per Conte è "incostituzionale" : Con un tweet il ministro leghista rilancia la sua volontà di censire i rom nel nostro Paese, poi corregge il tiro e spiega che non si tratta di una priorità. Le repliche di M5s e Conte: "Incostituzionale, al massimo verificare l'accesso dei bambini a scuola".