Alimentari più cari a giugno | sopratutto pasta e vino | ma gli italiani nutrono ottimismo

La musica influenza le nostre scelte Alimentari : più il volume è alto - più scegliamo cibo spazzatura : Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the Academy of Marketing sciences, condotto da ricercatori del Muma College of Business dell’Università della Florida del Sud, la musica riuscirebbe a influenzare le nostre scelte alimentari: più il volume è alto (in ristoranti o supermercati), più scegliamo “cibo–spazzatura“. I ricercatori hanno concentrato la propria attenzione su un ristorante di Stoccolma, in Svezia, ...