Alfonso Signorini sulle adozioni gay “Voglio battermi affinché tutti possano ottenerle

Alfonso Signorini : “Desidero un figlio. Vorrei vivere in un Paese che permette di adottare alle coppie gay” : “Vorrei vivere in uno Stato dove una coppia gay che ha il desiderio di adottare un bambino lo possa fare, semplicemente. Desidero un figlio e adesso come omosessuale mi sento castrato da questo punto di vista”, ha confidato Alfonso Signorini in un’intervista al Corriere della Sera. Il direttore del settimanale Chi ha poi aggiunto che non percorrerebbe mai la strada dell’utero in affitto: “Non è nelle mie corde, ...

Alfonso Signorini : "I diritti gay non si toccano - voglio adottare un figlio" : C'è grande confusione nel Governo sui diritti civili. Lo afferma Alfonso Signorini, in un'intervista al Corriere della Sera, evidenziando che "da una parte ci sono le parole del sottosegretario Spadafora che non possono non essere condivise. E dall'altra c'è il ministro Fontana che ha appena ribadito un concetto che io credevo avesse detto per sbaglio", quello secondo cui le famiglie omosessuali non esistono."Stiamo parlando di ...

DOMENICO MODUGNO - UNA SERATA BELLA… NEL BLU DIPINTO DI BLU/ Anticipazioni 24 giugno : conduce Alfonso Signorini : Una SERATA bella, nel blu DIPINTO di blu, DOMENICO MODUGNO verrà omaggiato nella prima SERATA di Rete4: ecco le Anticipazioni e gli ospiti che canteranno le sue canzoni.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Cecilia Rodriguez non in regola con i documenti - a renderlo noto è Alfonso Signorini : Cecilia Rodriguez trova sempre il modo per far parlare di sé. Questa volta, però, non l'ha fatto intenzionalmente. La bella showgirl argentina, infatti, non poteva minimamente immaginare quello che sarebbe successo dopo una diretta web fatta per gioco a Capri. Non poteva sapere che per aver fatto una certa rivelazione con leggerezza ed ingenuità sarebbe finita in commissariato. L'indiscrezione è venuta fuori proprio da Alfonso Signorini, ...

Cecilia Rodriguez - permesso di soggiorno scaduto. Alfonso Signorini : "L'assumo io come badante!" : Uno scambio di battute in allegria si è trasformato in una piccola disavventura burocratica per Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen Rodriguez che, recentemente, è stata intervistata da Alfonso Signorini durante una puntata del programma Casa Signorini. Il direttore del settimanale Chi, infatti, durante l'intervista alla showgirl ha rivelato che il permesso di soggiorno dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 era scaduto; ...

Striscia la Notizia contro Alfonso Signorini : «Si finge educanda e alza il ditino contro la D'Urso» VIDEO : Striscia la Notizia sgancia una vera e propria bomba contro Alfonso Signorini . Secondo il tg satirico dietro la fuga degli sponsor dal Grande Fratello ci sarebbero delle ' forze occulte' con a capo ...

Cos’è la leucemia mieloide che ha colpito Alfonso Signorini : Alfonso Signorini ha svelato per la prima volta di aver combattuto contro la leucemia mieloide, una malattia che gli ha cambiato la vita. Era il 2011 quando l’esperto di gossip e conduttore, all’epoca alla guida del programma Kalispera, ricevette una diagnosi terribile. Alfonso Signorini stava intervistando Sabrina Ferilli e Christian De Sica quando iniziò a sudare e a sentirsi male. “A mezzanotte avevo 40 di febbre – ha ...

Alfonso Signorini - la leucemia gli ha cambiato la vita. E critica Barbara D’Urso : Alfonso Signorini torna a parlare della leucemia che nel 2014 lo costrinse a fermarsi. Il direttore di Chi racconta a “La verità” come la malattia gli ha cambiato la vita. Ricorda precisamente il momento in cui apprese di essere affetto da questa patologia: Il 23 dicembre ero in diretta a Kalispera!. C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e ...

Alfonso Signorini e l'affondo a Barbara D'Urso e il 'Gf15' Video : A distanza di diverse ore dalla messa in onda dell'attesa quinta diretta del 'Gf-15 [Video]', è spopolata online l'indiscrezione che vede Alfonso Signorini scagliarsi contro il reality-show più to del nuovo anno e la conduttrice Barbara D'Urso. Alfonso contro la D'Urso e il suo 'Gf15': le dichiarazioni rilasciate dal direttore di 'Chi' Lo scorso martedì sera, è andata in onda l'attesa quarta puntata del 'Grande Fratello 15', il format condotto ...