Alfa Romeo Stelvio | ora i diesel diventano più potenti FOTO e PREZZI

Alfa Romeo Stelvio - Nuova entry level per la Suv del Biscione : L'Alfa Romeo ha aggiornato la Stelvio introducendo a listino il model year 2019 che porta al debutto motorizzazioni e versioni inedite. Tra le novità più importanti si segnala l'introduzione di una Nuova entry level, mentre tutti gli allestimenti ora rispondono ai requisiti delle normative anti inquinamento Euro6d-Temp.Ora si parte da 160 CV. Il precedente modello d'ingresso gamma, con motore 2.2 turbodiesel da 150 CV e trazione posteriore, è ...

Alfa Romeo GTV - l’irresistibile coupé del Biscione da 600 CV [RENDERING] : Il sorprendente lavoro del designer Luca Lazzani ci regala una gustosa proposta su come potrebbe essere la futura GTV da 600 CV Il recente piano industriale della Casa del Biscione ha svelato il prossimo debutto di una nuova coupé sportiva da ben 600 CV che rispolvererà lo storico nome Alfa Romeo GTV (Gran Turismo Veloce). Del futuro modello sappiamo poco o niente, visto che è stato anticipato da un bozzetto che ne svela solo la parte anteriore, ...

Alfa Romeo - 108 anni e non sentirli : ... non a caso, Stelvio Quadrifoglio è il SUV più veloce del mondo e detiene il primato di categoria sul circuito del Nürburgring, dove Alfa Romeo ha scritto pagine indelebili della sua lunga e gloriosa ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio a passo lungo : cosa sappiamo sui due modelli per la Cina : Il mercato auto cinese riesce ad avere un'importanza sempre maggiore all'interno del mondo dei motori e in certi casi riesce a superare quello statunitense per quanto riguarda il segmento premium. ...

Alfa Romeo : arrivano Giulia e Stelvio NRING per celebrare i 108 anni dell'azienda (VIDEO) : L'Alfa Romeo ha pensato di fare una sorpresa ai suoi affezionati clienti in vista dei 108 anni dell'ingresso sul mercato delle automobili. Proprio oggi, il 24 giugno, ma di 108 anni fa ovvero nel 1910 veniva presentata la 24 HP dall'Anonima Lombarda Fabbrica. Oggi invece, per rallegrare la lieta data verranno lanciate due vetture esclusive: la Stelvio Quadrifoglio NRING e la Giulia Quadrifoglio NRING. Verranno prodotti però solamente 108 ...

Alfa Romeo - I trentacinque anni della 33 - FOTO GALLERY : 1983, un anno di importanti novità per lauto italiana. della Panda 4x4 e della Fiat Uno abbiamo già parlato. Oggi è il turno dellAlfa Romeo 33, di cui vi raccontiamo la storia e altre curiosità nella nostra galleria di immagini.Figlia dellIRI. Lunga poco più di quattro metri (4,015, la berlina di prima generazione) e prodotta a Pomigliano dArco, è stata una delle ultime vetture del Biscione presentate sotto legida dellIRI (Istituto per ...

F1 – Terminate le Fp1 del Gp di Francia : Hamilton al comando - a fuoco l’Alfa Romeo di Ericsson [TEMPI] : Lewis Hamilton al comando nella prima sessione di prove libere del Gp di Francia, brutto incidente per Ericsson sul finale Dopo 10 anni di assenza, la F1 torna finalmente in Francia e lo fa sul circuito Paul Ricard. Dopo le chiacchierate di ieri con la stampa, i piloti sono finalmente scesi in pista iniziare a fare sul serio, con la prima sessione di prove libere del Gp di Francia. Terminate con qualche minuto d’anticipo, a causa ...

Alfa Romeo Giulia ottiene un nuovo riconoscimento - Motori e Auto - : Basti pensare che da quando la vettura è arrivata sul mercato sono stati davvero tanti i riconoscimenti di consumatori e addetti ai lavori in tutto il mondo. Tutto ciò mette in evidenza la bontà del ...

Alfa Romeo : il Biscione riuscirà a raggiungere BMW - Audi e Mercedes? : Alfa Romeo: le nuove auto dovrebbero portare il Biscione ai vertici della fascia premium Mercedes ha chiuso il 2017 con 2.289.344 veicoli venduti in tutto il mondo, Audi con 1.878.100 unità ...

Compasso d'Oro - Vince l'Alfa Romeo Giulia : l'Alfa Romeo Giulia ha vinto la venticinquesima edizione del premio Compasso d'Oro, assegnato dall'Associazione per il Disegno Industriale (ADI). La berlina italiana ha conquistato la giuria per il suo stile proporzionato, semplice, ma allo stesso tempo innovativo, che unisce gli stilemi classici del marchio a elementi contemporanei. Alla consegna del premio, avvenuta a Castello Sforzesco, la Casa del Biscione ha esposto una Giulia Quadrifoglio ...

Alfa Romeo compie 108 anni - la ricorrenza speciale festeggiata con una serie di avvenimenti : Il 24 giugno il brand compie 108 anni: una ricorrenza speciale in un 2018 denso di avvenimenti Il 24 giugno il brand del Biscione compie 108 anni: la prima vettura a recare sul radiatore il marchio A.L.F.A., la 24 HP, venne infatti progettata addirittura prima della fondazione ufficiale dell’Anonima Lombarda Fabbrica, il 24 giugno 1910, e la sua versione “Corsa” ottenne subito risultati brillanti in diverse competizioni. I 108 ...