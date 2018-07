Alberto Sordi | nuovo film tv per la Rai con Edoardo Pesce

superguidatv

(Di martedì 3 luglio 2018)rivivrà in unper la tv con protagonistadiretto da Luca Manfredi Unprogetto televisivo è in arrivo sulla Rai. Si tratta di unper la tv dedicato al grandissimo ed indimenticabile. Ecco le prime anticipazioni ed indiscrezioni sull’attore chiamato ad interpretare sul piccolo schermo l’attore romano considerato un vero e proprio mito della commedia italiana.saràSarà, l’attore chiamato ad interpretarenelper la tv diretto da Luca Manfredi e prossimamente in onda sulla Rai. Stando alle prime indiscrezioni trapelate in rete, ildovrebbe chiamarsi “Storia di un commediante” (anche se al momento è provvisorio come titolo) e godrebbe anche dell’approvazione da parte dell’Associazione. Ildovrebbe essere ...