Albenga in festa per la Madonna di Pontelungo | FOTO

Albenga : questa sera si recupera la serata di ieri della Festa dell'Oratorio Sacro Cuore : A causa del maltempo ieri non si è tenuta l'ultima sera ta della Festa dell'Oratorio presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Albenga . La sera ta verrà recupera ta questa sera . 'Vi aspettiamo numerosi con ...

Albenga celebra la "Festa della Repubblica" : Festa della Repubblica ad Albenga. Il programma per sabato 2 giugno: ore 16,30 Raduno delle Autorità in Piazza Marconi; ore 17,00 Saluto del Sindaco e corteo in direzione Lungomare Cristoforo Colombo; ...