Al via al Festival ' ' Soriano Incatato' '

Al via la 22esima edizione dell'Umbria Film Festival : In una strana notte però, il piccolo mondo di James viene distrutto. Durante il passaggio verso la sua nuova vita, che si rivela disorientante e con momenti esilaranti, Brigsby continua ad essere il ...

Al via - a Taormina - il Sesto Senso Opera Festival. Presentato il programma : Presentato ufficialmente la prima edizione del Sesto Senso Opera Festival, prodotto ed organizzato da Orangeblu, in programma al Teatro Antico di Taormina

Insolito Festival - al via gli spettacoli in Giardino Ducale - centro storico e Oltretorrente : L'articolo Insolito Festival, al via gli spettacoli in Giardino Ducale, centro storico e Oltretorrente sembra essere il primo su ilParmense.net....

Il Festival Internazionale di Danza prende il via con il Premio AcquiDanza 2018 : ... anche Alessandria , piazza del Duomo, e alcuni centri del territorio: Tagliolo Monferrato , Castello Marchesi Pinelli Gentile, 7 luglio, e Mombaruzzo, che ospiterà ben 3 spettacoli nella suggestiva ...

Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival il 1° luglio - al via RockStar Summer Tour 2018 : scaletta e ultimi biglietti : Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival è atteso stasera, domenica 1° luglio. L'evento apre la Tournée estiva a supporto dell'album RockStar, che contiene il singolo omonimo multiplatino e il brano Cupido. La scaletta dell'evento di questa sera non è nota ma qui sotto trovate quella dei concerti primaverili. L'elenco delle canzoni potrebbe subire modifiche ma non mancheranno, come sempre, i singoli più cantati di Sfera Ebbasta, successi trap ...

Laboratori - contest - mostre e molto altro. Al via a Porto Sant'Elpidio la 29esima edizione de "I Teatri del Mondo - Festival Internazionale ... : Ogni giorno in cartellone 4 spettacoli dedicati ai ragazzi , 2 in Pineta Nord e 2 a Villa Murri, , 3 Laboratori di espressività teatrale, manualità, musica, scienza e scrittura, 2 letture animate , ...

Festival di Ravello - al via con Esa-Pekka Salonen e la Philarmonica Orchestra : Ravello. Sarà il direttore finlandese Esa-Pekka Salonen a dare l'avvio oggi, sul Belvedere di Villa Rufolo, alla 66esima edizione del Ravello Festival. Salonen, che festeggerà sul palco il suo 60esimo ...

Laboratori - contest - mostre e molto altro. Al via a Porto Sant'Elpidio la 29esima edizione de "I Teatri del Mondo - Festival Internazionale ... : Ogni giorno in cartellone 4 spettacoli dedicati ai ragazzi , 2 in Pineta Nord e 2 a Villa Murri, , 3 Laboratori di espressività teatrale, manualità, musica, scienza e scrittura, 2 letture animate , ...

Salonen & Wagner - Ravello Festival al via : Il luogo è il magico belvedere di Villa Rufolo a picco sul mare, una location unica al mondo che tanto colpì il musicista, direttore da dieci anni della prestigiosa compagine inglese: 'Torno a ...

«Emozioni di un viaggio» - sabato in edicola lo speciale sul Festival di Ravello : «Emozioni di un viaggio», la magia del Festival di Ravello. Sarà in edicola sabato con il Mattino un inserto speciale sul Festival 2018, giunto quest?anno alla 66esima...

Al via il Pordenone Blues Festival : È partito ufficialmente il conto alla rovescia per il Pordenone Blues Festival : a inaugurare la 27esima edizione della kermesse Pordenonese e ad aprire la rassegna ' Estate a Pordenone 2018 ', ...

Festival dei Due Mondi - al via 'La MaMa Umbria International' : Nel corso di quasi 27 anni di attivit à , La MaMa Umbria ha presentato e organizzato moltissimi eventi culturali: numerosi spettacoli di teatro e danza, concerti, mostre, conferenze, corsi e Festival.

Festival del Gran Sasso - al via la quinta edizione della kermesse turistica estiva : L'Aquila - Dal 30 giugno al 2 settembre torna il Festival del Gran Sasso, il progetto condiviso dalle tante forze presenti sulla montagna più alta degli Appennini, ideato e realizzato dall’Associazione Culturale L’Idea di Cléves. È sostenuto per la prima volta anche dal DMC L’Aquila, Gran Sasso e Terre Vestine, soggetto che ugualmente basa la sua azione sulla sinergia tra gli operatori turistici; tra i due, quindi, vi è ...

Festival di Spoleto : da Silvia Colasanti a Marion Cotillard le donne sono protagoniste : Ma c'è di più perché tra i 110 spettacoli che andranno in scena le donne faranno da trait d'union: nel ballo spazio a Lucinda Childs, coreografa icona della danza contemporanea a stelle e strisce, e ...