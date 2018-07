Al porto di Reggio Calabria arrivano le navi della Marina Militare “Euro” e “Aviere”

Diretta/ Uruguay portogallo Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : Pareggio di Pepe! : Diretta Uruguay Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la Celeste parte come la nazionale favorita(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 21:05:00 GMT)

A Spagna e portogallo basta il pareggio con Marocco e Iran per raggiungere gli ottavi : Spagna e Portogallo chiudono a 5 punti e si qualificano ai danni di Iran e Marocco che chiudono il lodo Mondiale con 4 e un punto. Così si è chiuso il girone B che ha sorriso alle nazionali della penisola iberica. Agli ottavi le Furie Rosse, prime per avere segnato un gol in più di Ronaldo e compagni, troveranno la Russia, i lusitani l’Uruguay....

Mondiali Russia 2018 - portogallo-Spagna 3-3. Tripletta di Ronaldo : gol del pareggio all’88esimo minuto : Ci si aspettava i fuochi d’artificio per il primo grande match dei Mondiali di Russia 2018, in un girone che attualmente vede sorprendentemente in testa l’Iran. E le aspettative non sono state tradite: è finita 3 a 3 fra Portogallo e Spagna, dopo una partita ricchissima di colpi di scena e un botta e risposta finito solo all’88esimo minuto con il gol del pareggio di Cristiano Ronaldo. L’attaccante del Real Madrid ...

VIDEO portogallo-Spagna 3-3 - gli highlights. Tripletta di Cristiano Ronaldo ai Mondiali - pareggio pirotecnico : Portogallo e Spagna hanno dato vita a una partita scoppiettante ai Mondiali 2018 di calcio. Il pirotecnico pareggio finale per 3-3 ha garantito grandi emozioni a tutti gli appassionati: la micidiale Tripletta di Cristiano Ronaldo ha permesso ai Campioni d’Europa di bloccare le Furie Rosse a cui non sono bastate la doppietta di Diego Costa (che ha recuperato il vantaggio del Pallone d’Oro) e la rete di Nacho (momentaneo 3-2) per ...

Spagna-portogallo 3-3 - Mondiali 2018 : micidiale tripletta di Cristiano Ronaldo - che pareggio nel derby iberico : Al Fisht Stadium di Sochi, grande spettacolo nel big match del gruppo B del Mondiale 2018 tra Spagna e Portogallo. Finisce 3-3, in questo derby iberico molto sentito, per effetto dei gol di Diego Costa (24′ e 55′) e di Nacho al 58′, per gli spagnoli, e della tripletta di uno strepitoso Cristiano Ronaldo, stasera più che mai leader della compagine lusitana. Con questo risultato, in vetta al raggruppamento si conferma ...

Pronostico portogallo Spagna/ Mondiali 2018 - Onofri : pareggio con tanto spettacolo e su Cr7... - esclusiva - : Pronostico Portogallo Spagna: intervista esclusiva a Claudio Onofri sul match del girone B atteso questa sera a Sochi, per i Mondiali 2018 di Russia.

Migranti - lo sbarco nel porto di Reggio Calabria : Nel porto di Reggio Calabria sbarcano i 232 Migranti giunti a bordo della nave "Sea-Watch 3". Si tratta di 17 donne, 28 minori non accompagnati, tra cui un dodicenne già collocato in una struttura ad ...

Reggio Calabria - giunta nel porto la nave di una Ong con 232 migranti a bordo : Si tratta della prima imbarcazione con profughi ad approdare in Italia dopo l'insediamento del nuovo governo

Reggio Calabria - aeroporto; Nicolò : "Regioni spieghi rilancio scalo" - : "A tutt'oggi sul futuro dell'aeroporto 'Tito Minniti' non vi è traccia di una politica dei trasporti e di una strategia per il rilancio in una logica competitiva di attrazione di nuovi investitori e d'incremento delle tratte che possano raccordarlo con i principali centri del ...