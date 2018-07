Akinfeev | La Spagna? E' stata fortuna

Mondiali Russia 2018 : clamoroso - Spagna-Russia 3-4 dopo i rigori. Akinfeev elimina le Furie Rosse - una nazione in festa : Clamorosa sorpresa nel terzo ottavo di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018 . Allo stadio 'Luzhniki' di Mosca i campioni del mondo del 2010 della Spagna , nettamente favoriti, vengono sconfitti ai rigori dai padroni di casa russi , 1-1 dopo i tempi regolamentari, 4-3 dopo i penalty, . Un intero Paese in festa : le Furie ...

Mondiali Russia 2018 : clamoroso - Spagna-Russia 3-4 dopo i rigori. Akinfeev elimina le Furie Rosse - una nazione in festa : Clamorosa sorpresa nel terzo ottavo di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Allo stadio ‘Luzhniki’ di Mosca i campioni del mondo del 2010 della Spagna, nettamente favoriti, vengono sconfitti ai rigori dai padroni di casa russi (1-1 dopo i tempi regolamentari, 4-3 dopo i penalty). Un intero Paese in festa: le Furie Rosse, tra le più attese in chiave successo finale, devono arrendersi al termine di un match davvero molto teso, ...