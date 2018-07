Aiuti Bce | lo stop sarà graduale ma l’Italia rischia Con lo spread a 400 maggiori costi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018)un lungo arrivederci più che un addio vero e proprio. La chiusura del quantitative easing della Banca centrale europea, ossia il programma di acquisto di titoli di Stato e obbligazioni, è strutturata per esseree per non generare traumi. Perché, grazie al rinnovo dei Btp che vanno a scadenza, l’Eurotower continuerà di fatto ancora per diversi anni ad acquistare titoli italiani per circa 3,3 miliardi di euro al mese. Non solo: come spiegato da Mario Draghi, il programma potrà essere riattivato in qualsiasi momento se ce ne fosse la necessità. Ciò non toglie che la fine del Qe cambi le condizioni di mercato e renda più facile un aumento dei tassi di interesse su titoli di Stato ed obbligazioni e quindi un allargamento la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi e quelli italiani (). Il tasso pagato da un Btp decennale è già passato dall’1,7% annuo ...