Airbag per smartphone

Adcase - la caduta non fa più paura : ecco l'Airbag per lo smartphone : L'invenzione di uno studente di ingegneria tedesco: quattro molle retraibili che si attivano quando il dispositivo è in caduta libera. A breve una campagna di crowdfunding

Accessori innovativi per smartphone : la prima scocca in sughero - la cover con Airbag - quella che dona Android all'iPhone : L' ultimo Accessorio per smartphone si rivolge al mondo Apple , in particolar modo a quello dei possessori di un iPhone che, tuttavia, hanno sempre invidiato la flessibilità dell'universo Android: si ...

Ferrari annuncia un nuovo richiamo per oltre 1500 veicoli per Airbag difettosi : Infatti, sono circa 69 milioni i veicoli incriminati provenienti da società di tutto il mondo, fra cui la McLaren 570S, la Lexus LFA e la Tesla Model S.

Arriva la cover per smartphone con l’Airbag : (Foto: Philip Frenzel, Mayer Solutions) Trovare una custodia per lo smartphone in grado di proteggerlo anche dalle cadute più tragiche non è facile. Le più resistenti rendono irriconoscibile il gadget mentre le più snelle rischiano di non offrire adeguata protezione contro spigoli e urti violenti. La soluzione ideale potrebbe però Arrivare presto sul mercato grazie all’ingegnere tedesco Philip Frenzel, che ha progettato una custodia con ...

Airbag esplosivi : richiamo per 1 - 1 milioni di vetture in Australia - : Continua la campagna governativa per la sostituzione dei dispositivi Takata che, nel mondo, hanno causato la morte di 23 persone e il ferimento di altre 180. Tra i modelli interessati: Audi A5, Mercedes-Benz Classe C, Ford Mondeo e Toyota Yaris