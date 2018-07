AIDAA | a giugno oltre 400 multe per i cani in spiaggia

meteoweb.eu

: AIDAA: nel mese di giugno abbandonati 18.000 cani - CrisciGloria : AIDAA: nel mese di giugno abbandonati 18.000 cani - ilpuntoamezzogi : Abbandono cani, Aidaa: “A giugno 18mila abbandoni, -22% rispetto allo scorso anno” - zazoomnews : AIDAA: nel mese di giugno abbandonati 18.000 cani - #AIDAA: #giugno #abbandonati #18.000 -

(Di martedì 3 luglio 2018) “Sono400 leelevate inai bagnanti con ial seguito nel periodo compreso tra il 20ed il 1 luglio 2018, almeno stando alle segnalazioni arrivate al telefono amico(34792689949) ed all’indirizzo di posta elettronica collegato per le segnalazioni online (direttivo.@libero.it). Le– spiega l’associazione animalista in una nota – sono state elevate in diverse regioni italiane, ma quasi tutte in spiagge libere dove sono presenti spiagge appositamente riservate ai bagnanti con ial seguito anche se il fatto che spesso non ci siano indicazioni o divieti rende leillegittime e quindi con la possibilità di ricorrere al sindaco avverso alle contravvenzioni che mediamente si aggirano attorno ai 200 euro a verbale. Il record di segnalazioni arriva dai lidi di Ravenna dove risultano elevate almeno una ventina ...