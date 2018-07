Ai domiciliari per molestie sessuali | abusava di due bimbe | arrestato 43enne a Qualiano

Ok dei Pm ai domiciliari per Parnasi : Roma, 2 lug. , askanews, Gli inquirenti della Procura di Roma hanno dato parere favorevole alla concessione degli arresti domiciliari per l'imprenditore Luca Parnasi, in carcere dal 13 giugno nell'...

Evade dai domiciliari per andare dallo zio - è la quarta volta : SORESINA - Continua a Evadere il 19enne egiziano arrestato il 23 aprile scorso con l'accusa di estorsione ai danni di un commerciante soresinese. Il giovane, residente in città, è sottoposto alla ...

Ha 24 mogli e 149 figli : condannato per poligamia - farà solo 6 mesi di arresti domiciliari : La scorsa estate, dopo un processo lungo 20 anni, due leader di una setta religiosa sono stati condannati per poligamia in Canada. Uno di loro ha 24 mogli, l’altro cinque. Alla fine comunque hanno ottenuto una pena lieve: sei mesi e tre di arresti domiciliari.Continua a leggere

Parla la prof ai domiciliari per la storia con l'alunno : "Solo ora mi rendo conto" : Nell'ordinanza sulla vicenda, in merito alla donna si legge 'assenza di freni inibitori': da quanto scrive la cronaca di Bergamo del Corriere della Sera , la prof si dice disposta a seguire un ...

Parla la prof ai domiciliari per la storia con l’alunno : "Solo ora mi rendo conto" : La professoressa, arrestata per la storia di amore e di sesso con un suo studente minorenne - di soli 14 anni - ha raccontato tutta la scomoda vicenda nell"interrogatorio di garanzia. La donna, 40enne e prof di lettere, oltre che madre di due figli, è ora in stato d"arresto - ai domiciliari - per gli atti sessuali con un suo alunno di terza media.Un rapporto vietato dal codice penale, per la differenza di età (ben 26 anni) e perché verso il ...

Napoli - soldi e regali per ammorbidire controlli : tre finanzieri sospesi/ Ultime notizie : uno ai domiciliari : Napoli, soldi e regali per ammorbidire controlli: tre finanzieri sospesi. Ultime notizie: uno ai domiciliari. L'ipotesi di reato per i tre militari è di concussione(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:45:00 GMT)

Roma : Evade dai domiciliari per andare alla Posta - arrestata : Roma – Nonostante fosse agli arresti domiciliari ha deciso di allontanarsi ed andare all’ufficio Postale. Due Carabinieri della Stazione Roma Garbatella l’hanno riconosciuta e arrestata. In manette una 57enne Romana, senza occupazione, agli arresti domiciliari per vari furti commessi. Allontanatasi dalla sua abitazione la 57enne e’ arrivata all’ufficio Postale. Ma sfortunatamente per lei e’ stata riconosciuta ...

Lutto nel mondo del rap : XXXTentacion freddato da un sicario mentre si trovava in permesso dai domiciliari : Secondo quanto riportato da Tmz.com s'è trattato di un vero e proprio agguato, quello subito da XXXTentacion, rapper 20enne originario di Plantation, cittadina nel Sud dela Florida. Il ragazzo dal ...

Tre euro all'ora e pane duro per lavorare nei campi : ai domiciliari due "caporali" : Tre euro all'ora di paga, più del pane raffermo a pranzo e cena. Lavoravano così nelle campagne di Marsala e di Mazara del Vallo e venivano sfruttati anche per 12 ore al giorno. I...

Corruzione per lo stadio della Roma - ai domiciliari anche il genovese Lanzalone : Sei persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari: fra loro anche l’avvocato genovese, presidente di Acea

Cede le dosi di cocaina a due giovani - 41enne finisce ai domiciliari per spaccio - : «Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti»: è questa l'accusa contestata a Salvatore Caputo, classe 1977. I guai per il 41enne di Melissano sono cominciati quando è stato pizzicato ...

domiciliari per Domenico Diele - ma resta in cella : Domenico Diele resta in carcere. Per l'attore non sarebbe disponibile il braccialetto elettronico necessario per gli arresti Domiciliari, disposti ieri dal gip del Tribunale di Salerno. Diele è ...

Agli arresti domiciliari per sesso con 13enne - la cerca di nuovo in chat : in carcere : Un 33enne di Crispano era stato arrestato il 12 maggio scorso dai carabinieri della stazione di Terzigno che lo sorpresero in un'area appartata del parco nazionale del Vesuvio a compiere atti sessuali ...

