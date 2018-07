Ai domiciliari abusava di bambine : Napoli, 3 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Qualiano nel napoletano per abusi sessuali nei confronti di due bambine di 11 e 12 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti durante il regime di arresti domiciliari al quale era ristretto a seguito di una condanna per lo stesso reato. I c

Ai domiciliari abusava di bambine : Napoli, 3 lug. (Adnkronos) – Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Qualiano nel napoletano per abusi sessuali nei confronti di due bambine di 11 e 12 anni. Gli abusi sarebbero avvenuti durante il regime di arresti domiciliari al quale era ristretto a seguito di una condanna per lo stesso reato. I carabinieri della stazione di Qualiano, dipendente dalla compagnia di Giugliano in Campania, hanno eseguito nei confronti del 43enne ...

