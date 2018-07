Ahi Uruguay | Cavani non si allena | niente Francia!

sportfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Edinsonsarà costretto a saltare il quarto di finale dei Mondiali contro la Francia, l’perde il proprio campione Sembra sempre più improbabile un recupero di Edinsonper il match dei quarti di finale dell’contro la Francia in programma venerdì. A tre giorni dalla gara la Celeste si èta nel ritiro di Nizhni Novgorod senza il suo attaccante vittima di un infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo nel successo per 2-1 dei sudamericani contro il Portogallo, partita decisa da una doppietta del giocatore del Paris Saint Germain. Ieri il responso delle analisi strumentali suhanno evidenziato una lesione con edema del gemello interno della gamba sinistra, senza riscontrare però rotture delle fibre muscolari. Difficile un recupero a tempo di record per il ‘Matador’ che potrebbe però tornare in gioco in caso di un ...