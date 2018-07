Adam Grant | «Attenti ai colleghi simpatici»

vanityfair

(Di martedì 3 luglio 2018) I lavoratori più allegri, quelli entusiasti e disponibili di solito sono, ovviamente, i più amati. Ma, famoso psicologo dell’organizzazione e professore alla Wharton School of the University of Pennsylvania, avanza qualche dubbio. In una recente conferenza a Chicago, è tornato sulla sua famosa distinzione tra lavoratori «giver» (quelli che antepongono il dare al ricevere), «matcher» (quelli che, nel rapporto dare-avere puntano al pareggio) e «taker» (quelli che prendono e basta), aggiungendo questa volta un’altra variabile, quella della gradevolezza e della sgradevolezza. Perché, in realtà, al di là di quello che si potrebbe pensare, non è scontata l’accoppiata «positiva»: non è detto, cioè, che i «giver» siano anche quelli più piacevoli né che i «taker» siano quelli più sgradevoli. Non ci sarebbe anzi nessuna correlazione tra l’essere amichevole e il ...