La qualità delledi superficepenisola è superiore alla media Ue,ma lo status chimico di quelle sotterranee,invece,è al di sotto di quelle che scorrono nelle falde europee. L'Italia ha il 58% dei bacini in buono stato contro il 78%media Ue. I dati sono stati diffusi dall'Agenzia Ue dell'Ambiente che sottolinea come il 41% dei bacini italiani di superfice monitorati è in ottime condizioni contro il 39% dei restanti paesi europei.(Di martedì 3 luglio 2018)