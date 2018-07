Accordo tedesco sui migranti | l’Austria | “Proteggeremo i nostri confini”

Accordo tedesco sui migranti - Austria : proteggeremo i nostri confini meridionali con Italia e Slovenia : Dopo il compromesso sui migranti in Germania che prevede restrizioni all'ingresso nel Paese, e che ha salvato il governo della cancelliera Angela Merkel, l'Austria si è detta pronta a "prendere misure per proteggere" le sue frontiere

Accordo tedesco sui migranti - Austria : proteggeremo i nostri confini meridionali con Italia e Slovenia : Dopo il compromesso sui migranti in Germania che prevede restrizioni all'ingresso nel Paese, e che ha salvato il governo della cancelliera Angela Merkel, l'Austria si è detta pronta a "prendere misure per proteggere" le sue frontiere

Migranti - Accordo Merkel-Seehofer salva il governo tedesco. «Centri di transito» per i movimenti secondari : Alla fine in Germania è arrivato l’accordo tra la Cdu della cancelliera Angela Merkel e la Csu del ministro dell’Interno Horst Seehofer. L’intesa verte sull’istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette “zone di transito” in Germania. Soddisfazione nelle parole sia di Merkel che di Seehofer. I centri riguarderanno i Migranti già registrati in altri paesi. È una soluzione «per salvaguardare lo spirito europeo» e «mettere ordine» ...

Lifeline : "Ministro tedesco blocca l'Accordo" | Sos dalla nave : serve riparo - la gente sta male : "E' il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di partecipare all'accordo e accogliere una quota dei profughi della nave Lifeline. Tutti gli altri politici avrebbero la volontà di risolvere il problema". È quello che ha detto Axel Steier, portavoce di Lifeline

