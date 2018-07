Accordo chiuso su Martina segretario

huffingtonpost

: #Marca (1) - La #Juve è la squadra meglio posizionata nella corsa a #Ronaldo che ha chiuso con il #RealMadrid. Agne… - capuanogio : #Marca (1) - La #Juve è la squadra meglio posizionata nella corsa a #Ronaldo che ha chiuso con il #RealMadrid. Agne… - capuanogio : #Marca (2) - #Ronaldo sarebbe felicissimo di giocare alla #Juve. Considera chiuso il suo ciclo al #RealMadrid e ha… - CarloCalenda : Alitalia vola, ha mantenuto intatto il prestito e ha tre offerte di acquisto. Negoziare e concludere. Ilva ha offer… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Dopo quattro mesi dalla sconfitta alle elezioni politiche il Partito Democratico avrà di nuovo uncon un mandato pieno. In vista dell'assemblea nazionale convocata sabato 7 luglio all'hotel Ergife di Roma, l'per l'elezione di Maurizio, reggente del partito dopo le dimissioni di Matteo Renzi, c'è e viene definito dalle varie anime dem "largo". La battaglia sulla data del congresso invece è apertissima. Di certo c'è che non si terrà nel 2018."Il 2019 sarà l'anno del congresso", è la mediazione, anticipata ai suoi, cheproporrà nel suo intervento sabato all'assemblea e spiegherà a chi, dopo la sonora sconfitta alle politiche e alle amministrative, vorrebbe un'assise subito, che la sua elezione è in qualche modo l'inizio del congresso. Dacon mandato pieno, l'ex ministro ...