Accadde oggi | Italia ' 90 e Francia ' 98 | il 3 luglio rigori fatali per i Mondiali azzurri

Accadde oggi : il 30 giugno 1934 la “Notte dei lunghi coltelli” : Adolf Hitler, conquistata la cancelleria tedesca, ordina la liquidazione dei dirigenti delle “Camicie brune” di Ernst Rohm, l’anima rivoluzionaria del nazismo. La strage, portata a termine dalle SS di Heinrich Himmler, avviene la notte del 30 giugno 1934 che viene ricordata come la “Notte dei lunghi coltelli“. L’epurazione contro i vertici delle SA, ovvero le squadre d’assalto naziste, riuniti a BadWiessee, ...

Accadde oggi : il 29 giugno 1798 nasce Giacomo Leopardi : Giacomo Leopardi, il poeta di “A Silvia” e de “L’Infinito” nasce a Recanati il 29 giugno 1798, figlio primogenito del conte Monaldo, col quale ebbe sempre rapporti tempestosi, e di Adelaide Antici. Viaggiò a Roma, Milano, Firenze, Pisa e a Napoli, dove si spense il 14 giugno 1837. L'articolo Accadde oggi: il 29 giugno 1798 nasce Giacomo Leopardi sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi : il 28 giugno 1914 l’attentato di Sarajevo - l’inizio della I Guerra Mondiale : Il 28 giugno 1914 veniva assassinato a Sarajevo l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’Asburgo. Con lui cade la moglie Sophie. L’assassino è lo studente ultra-nazionalista serbo Gavrilo Princip. L’attentato di Sarajevo fu assunto dal governo di Vienna come il casus belli che diede formalmente inizio alla I Guerra Mondiale. L'articolo Accadde oggi: il 28 giugno 1914 l’attentato di Sarajevo, l’inizio ...

Accadde oggi : il 27 giugno 1980 la tragedia di Ustica : Il 27 giugno 1980, al largo di Ustica, un DC-9 della società Itavia precipitò in mare provocando la morte di 81 persone. L’aereo decollò dall’aeroporto di Bologna, diretto all’aeroporto di Palermo. La sera del 27 giugno si squarciò in volo all’improvviso e cadde nel braccio di mare compreso tra le isole tirreniche di Ustica e Ponza. Come si spiega sul sito web dedicato, “stragediUstica”, realizzato per ricordare e sensibilizzare ...

Accadde oggi : morsi e flop storici - la maledizione Mondiale del 24 giugno : vero che per farsi eliminare bisogna partecipare, ma è altrettanto vero che uscire al primo turno dei Mondiali non è mai piacevole. L'Italia, che in Russia non c'è proprio andata, è riuscita nella ...

Accadde oggi : Barone e la sua - inutile - corsa al fianco di Inzaghi in Germania : In attesa di vederlo su qualche panchina prestigiosa, Simone Barone è e resterà per sempre uno dei 23 campioni del mondo, quello che corse accanto a Pippo e rimase nella storia per quello scatto ...

Accadde oggi : Baggio alla Cecoslovacchia - il più bel gol dell'Italia ai Mondiali : La parabola disegnata da Quagliarella, così dolce e amara allo stesso tempo , ricorda tanto quella degli Azzurri, solo 4 anni prima sul tetto del mondo e adesso incapaci di superare il girone. Italia-...

Accadde oggi : il 18 giugno 1815 la battaglia di Waterloo - l’ultima combattuta da Napoleone : Fuggito dall’esilio dell’Elba, Napoleone Bonaparte sbarca in Francia e rimette insieme un esercito ancora pronto a seguirlo. Fallita ogni trattativa, decide di attaccare per primo le potenze europee che l’hanno sconfitto due anni prima: il 12 giugno 1815 lascia Parigi e invade il Belgio. Sconfitto il 16 giugno l’esercito prussiano di Blucher a Ligny e affrontati i soldati di Wellington a Quatre Bras, l’esercito di Napoleone arriva in prossimità ...

Accadde oggi : il 16 giugno 1963 Valentina Tereskova veniva lanciata in orbita : Tra il 16 ed il 19 giugno del 1963, Valentina Tereskova compì 48 orbite intorno alla Terra, a bordo della navicella spaziale Vostok 6, diventando la prima donna a raggiungere lo spazio. E’ nata nel 1937 in una famiglia bielorussa. Appassionata paracadutista e grande ammiratrice di Yurij Gagarin, ha superato con merito l’esame di ammissione per la scuola di aspiranti cosmonauti nel 1962. Il lancio del 1963 avvenne dal cosmodromo di ...

Accadde oggi : Totò Schillaci entra e segna - iniziano le 'Notti magiche' di Italia '90 : Quell'anno arrivò secondo anche nella classifica del Pallone d'oro, vinto da Lothar Matthaus campione del mondo con la sua Germania. Schillaci dopo Italia '90 Finita la magia di Italia '90, Schillaci ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 9 giugno : Nel 1957 vi è la prima ascensione al Broad Peak , dodicesima vetta più alta del mondo, . Un anno dopo, nel 1958, Fido, cane meticcio di Luco del Mugello, muore dopo essersi recato ogni giorno per 14 ...

Accadde oggi : il 6 giugno 1971 il lancio della Sojuz 11 : Il 6 giugno 1971 venne effettuato il lancio della navicella spaziale russa Sojuz 11, che portò tre cosmonauti verso la stazione spaziale sovietica Saljut 1. Per la prima volta nella storia una navicella venne eseguita con successo una manovra di aggancio permanente ad una stazione spaziale. Per tre settimane, l’equipaggio della Sojuz 11 visse a bordo della stazione per operazioni di collaudo ed esperimenti di carattere ...

Accadde oggi : il 6 giugno 1944 “il giorno più lungo” - il D-Day : Il 6 giugno 1944 è rimasto alla storia come “il giorno più lungo“, quello dello sbarco degli Alleati in Normandia comandati dal futuro presidente Usa, Dwight Eisenhower. Dal “D-Day“, con l’apertura del secondo fronte, la Seconda guerra mondiale assume le sembianze di sconfitta per la Germania, costretta alla resa meno di un anno dopo. L'articolo Accadde oggi: il 6 giugno 1944 “il giorno più lungo”, il ...