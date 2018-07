A Firenze dal 14 al 16 settembre Gelato Festival All Stars

WIRED NEXT FEST RITORNA A Firenze dal 28 AL 30 SETTEMBRE : visualizza articoli simili Close Cronaca Pollino: brucia rifiuti, uomo denunciato Un'area piena di rifiuti è stata posta sotto sequestro 1 giorno ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Firenze - Filippo si schianta con lo scooter e muore. Si era trasferito dalla Sicilia per lavorare : Filippo Antonio Migliorino, 22 anni, di origini Siciliane, lavorava come cuoco in un rinomato ristorante fiorentino.Continua a leggere

Don Milani torna emarginato e scomodo : a un anno dall’omaggio del Papa - il cardinale di Firenze diserta la messa : Barbiana, monte Giovi, Mugello. Tira dagli Appennini un vento che si mischia al sole mentre don Giovanni Landini, parroco fino ad un anno fa di questi territori, celebra la messa in ricordo di don Lorenzo Milani, morto il 26 giugno del 1967, a 44 anni. Era un lunedì, e al funerale c’erano solo tre preti, di cui due in seguito hanno abbandonato la tonaca. Tutt’altra scena, un anno fa, quando il 20 giugno a Barbiana, 800 metri di altezza, a ...

Incidente stradale a Firenze : muore un 22enne siciliano : Un 22enne siciliano è morto la notte scorsa in un Incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Mariti e via del Ponte di Mezzo.

Firenze : dall’aeroporto ai nuovi mercati generali - pronta una spaventosa colata di cemento : di Antonio Fiorentino L’annosa partita dell’espansione edificatoria dell’area a nord ovest di Firenze è giunta a uno degli snodi cruciali: l’approvazione del nuovo piano urbanistico di Castello (PUE), variante di quello del 2005 sottoscritto da Ligresti, Domenici e Biagi, che prevedeva la cementificazione di 440.000 mq di superficie e che è poi naufragato tra mille polemiche e inchieste della magistratura. Questa variante è diventata la ...

La Toscana non è più rossa - le roccaforti espugnate dal centrodestra : "E ora ci prendiamo Firenze e Regione" : Un vero e proprio ribaltone quello avvenuto in Toscana dove Pisa, Siena e Massa, fino a ieri governate dal centrosinistra passano in blocco al centrodestra. Il primo a riconoscere la sconfitta, già a metà scrutinio, è stato il candidato a sindaco del centrosinistra a Pisa, Andrea Serfogli, che fa i complimenti a Michele Conti, candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il risultato finale lascia pochi dubbi: Conti ...

UN'ESTATE A Firenze - RAI 1/ Brett Dalton protagonista - tutte le curiosità (oggi - 23 giugno 2018) : UN'ESTATE a FIRENZE, nel pomeriggio su Rai 1 alle 17.15 va in onda il film di Evan Oppenheimer con un cast di attori semisconosciuti come Brett Dalton e Stana Katic.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:29:00 GMT)

Dal 30 giugno al 3 luglio il Festival au Désert 2018 a Firenze : PROGRAMMA: SAB 30 giugno, dalle 19.00 VOCABOLARIO MONDO EYO 'NLE BRASS BAND , Benin, - DJ KHALAB DOMENICA 1 luglio, dalle 19.00 incontri, workshop, cibo, visual, artigianato BABA SISSOKO , Mali, - ...

Firenze. Dal 25 giugno arriva il FloWrence Urban Festival : Una settimana all’insegna all’arte giovanile, tra hip hop, Urban dance, murales, fotografia, incontri con artisti e stage. È il ‘FloWrence

Toscana : scoperte sette nuove specie animali dalle Università di Pisa e Firenze : Una sinergia tra l'Università di Pisa e l'Ise-Cnr di Firenze, rappresentati rispettivamente da Giuseppe Montesanto e Stefano Taiti, ha portato alla scoperta di sette nuove specie animali in terra Toscana. Cinque di queste specie sono state rilevate nelle province di Pisa e Livorno, il che ha indotto gli studiosi ad attribuire come epiteto specifico "Pisanus" o "labronicus" ad alcune di esse. I risultati di questa ricerca, durata alcuni anni, ...

Firenze - aghi per cucire nella mozzarella Mukki : ritirato dal mercato il lotto interessato : Una studentessa ha acquistato una confezione di mozzarella in un supermarket Esselunga in via Masaccio, a Firenze. Dopo aver aperto la confezione, però, ha notato la presenza di due aghi per cucire. A questo punto, la giovane si è recata dai carabinieri per spiegare cosa le era accaduto, portando con sé anche l'involucro contenente i latticini. I militari, dopo aver posto l'alimento sotto sequestro, hanno immediatamente provveduto ad informare ...

Aghi nella mozzarella/ Firenze ultime notizie - 3.840 confezioni ritirate dal mercato : Aghi nella mozzarella: Firenze, studentessa di origine pugliese fa l'incredibile scoperta e avvisa i carabinieri. Avviata un'inchiesta, la confezione non presentava buchi. (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:39:00 GMT)

Ucciso dal folle inseguimento tra rom - rabbia a Firenze : fiaccolata per ricordare Duccio Dini : I funerali di Duccio Dini si terranno giovedì prossimo, alle ore 10, nella parrocchia di Santa Maria a Cintoia a Firenze . Ad officiare la messa sarà don Massimiliano Gabbricci. Palazzo Vecchio ha ...