Le Ztl in centro a Ravenna passeranno dal 36 all'84 percento - entro dieci anni - : Come si passa dal 36 all'84 per cento di zone a traffico limitato in centro storico? È scritto nero su bianco nel Pums, il piano della mobilità urbana sostenibile, che sarà discusso oggi, 3 luglio, in ...

Usa-Messico - mamma riabbraccia la figlia di sette anni dopo due mesi. Separata alla frontiera era rimasta sola : Buena Ventura Martin Godinez è una migrante che è stata Separata dalla figlia alla frontiera tra Messico e Stati Uniti. La piccola, di soli sette anni, è stata custodita in uno dei contestatissimi centri per minori. La donna ha potuto rivedere la figlia dopo due mesi: “La legge è rigidissima, è senza cuore. Non pensavo che la situazione fosse così” L'articolo Usa-Messico, mamma riabbraccia la figlia di sette anni dopo due mesi. ...

Holostem - dalla ricerca sulle cellule staminali alla 'fabbrica' di nuovi farmaci : 10 anni di terapie avanzate a Modena : "La collaborazione tra scienza e industria da un lato, e tra pubblico e privato dall'altro, è stata sempre così stretta da rendere praticamente indistinguibili i risultati ottenuti in questi anni da ...

A 21 anni era vergine - a 22 si dà al porno : «Ma fa solo sadomaso». Il paradosso di Casey Calvert : Lei si chiama Casey Calvert e la sua storia è molto particolare: a 28 anni è una delle pornostar più famose negli Stati Uniti, ma fino a 21 era ancora vergine. Eppure, anche da...

Vittorio Feltri : 'Matteo Salvini crescerà ancora. Io tra 30 anni non ci sarò più - ma...' : 'Trionfo della Lega'. Questo il titolo di Libero dopo il bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini . E a L'aria che tira su La7 si parla proprio di questo titolo e delle parole del leader del ...

Holostem - dalla ricerca sulle cellule staminali alla "fabbrica" di nuovi farmaci : 10 anni di terapie avanzate a Modena : "La collaborazione tra scienza e industria da un lato, e tra pubblico e privato dall'altro, è stata sempre così stretta da rendere praticamente indistinguibili i risultati ottenuti in questi anni da ...

Renato Pozzetto / "Non ho mai tradito mia moglie Brunella. Per i 50 anni di carriera un nuovo film" : Renato Pozzetto, intervistato da Libero, svela: "Per i 50 anni di carriera torno con un nuovo film. Gossip? Io ho fatto cinema e sono sempre stato innamorato di mia moglie Brunella"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:40:00 GMT)

25 anni di Ars Teatrando al Brich di Zumaglia - torna le serata di teatro e tango : ... i personaggi di una bizzarra fiera nel 1996, la storia d'Italia nel 1997, l'arte e i suoi capolavori nel 1998, vizi e debolezze nel 1999, i miti greci nel 2000 e nel 2001, la scienza e l'amore nel ...

Dopo 40 anni Enrico Montesano torna con Rugantino - maschera romana per eccellenza : Lo sbruffone e spavaldo Rugantino che per amore finisce sul patibolo nella Roma dell'Ottocento torna Dopo 40 anni, ancora al Teatro Sistina, sempre con Enrico Montesano protagonista. "Eduardo De Filippo ha continuato a fare Filumena Marturano per tutta la vita, Ferruccio Soleri è stato Arlecchino fino a 80 anni..."Continua a leggere

Dopo 30 anni - ritrova l’infermiera che la aiutò quando era malata di cancro : l’infermiera che si era presa cura di lei durante la sua malattia, l’aveva aiutata a vincere le difficoltà, a superare quella fase uscendone più forte di prima, e Liz Brown, che a 14 anni era stata colpita da una rara forma di tumore osseo, un osteoblastoma aggressivo, non l’aveva mai dimenticata. Trent’anni Dopo l’ha cercata e, grazie a Twitter, l’ha ritrovata. https://twitter.com/thesaltiestcow/status/1008962790244212737 Oggi Liz è una madre ...

Chris Froome - le tappe verso il Tour de France : vincerà il ricorso? Tutti i rischi del britannico. Archiviazione del caso salbutamolo all’orizzonte? : Chris Froome ha iniziato una nuova lotta contro Tutti per cercare di partecipare al Tour de France 2018 che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Mancano soltanto sei giorni al via della corsa a tappe più prestigiosa al mondo e al momento il britannico, vincitore delle ultime tre edizioni della Grande Boucle (quattro negli ultimi cinque anni), è stato escluso dagli organizzatori perché la sua presenza “lederebbe l’immagine ...

Pontida - le foto dei palchi a confronto : cinque anni fa c'erano Maroni e Bossi : Era l'inverno della Lega, l'ultima Pontida prima di Salvini segretario: 7 aprile 2013, una grigia domenica. Governava Bobo Maroni, che espose sul palco i diamanti dell'ex tesoriere Belsito, 'questi ...

Virus West Nile a Rovigo : ricoverato paziente di 58 anni : Il laboratorio di microbiologia di Padova, mercoledì scorso, ha comunicato la positività al Virus West Nile in un paziente ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. A darne conferma è l'azienda sanitaria Ulss Polesana in una nota. Si tratta del primo caso che si è verificato quest'anno. Il paziente, che è stato contagiato nella forma neuro-invasiva, sta reagendo positivamente alle cure che gli vengono ...

Martedì pomeriggio i funerali di Giovanni Pompei : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Saranno celebrati domani pomeriggio, Martedì 3 luglio, alle 16, nella chiesa di San Filippo Neri, i funerali di Giovanni Pompei, l'ex calciatore morto ieri pomeriggio all'...