8 neonati uccisi in ospedale Ultime notizie arrestata infermiera killer | 17 morti

Gb - 8 neonati uccisi in ospedale : ANSA-AP, - LONDRA, 3 LUG - Avrebbe ucciso otto neonati e tentato di ammazzarne altri sei in un' ospedale nel nord ovest dell'Inghilterra: un'operatrice sanitaria è stata arrestata dalla polizia ...

Gb, 8 neonati uccisi in ospedale: arrestata operatrice sanitaria