8 NEONATI UCCISI IN OSPEDALE | INFERMIERA ARRESTATA Ultime notizie | medici | “collaboriamo

Gb - otto NEONATI UCCISI in ospedale : arrestata operatrice sanitaria : Le autorità inglesi indagano sulla morte di 17 bambini in totale e su 15 "collassi non mortali" avvenuti tra marzo del 2015 e giugno del 2016

