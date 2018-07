8 milioni di bambini in provetta Fecondazione in vitro | Louise Brown fu la prima 40

Custodia bambini : 124 - 5 milioni di franchi per 4 anni - commissione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migrazioni - 30 milioni di bambini sfollati al mondo per i conflitti è il numero più alto dalla Seconda Guerra mondiale : ... GCM, , che dovrebbero essere finalizzati entro quest'anno, servano da linee guida per impegni più forti degli Stati Membri in favore dei diritti dei bambini sradicati nel mondo. L'UNICEF ha ...

Maltrattamenti sui bambini - dossier choc : "Sei milioni di casi in Italia" : Uno studio del Cesvi fotografa il fenomeno che riguarda quasi il 10% della popolazione italiana. Ma per la Onlus, a causa del sommerso, i casi sono molti di più. Il Nord stacca il Mezzogiorno: bene ...

Coldiretti : anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del lavoro di 108 milioni di bambini : Arrivano anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del lavoro dei 108 milioni di bambini sfruttati nelle campagne, dal riso basmati del Vietnam all’aglio argentino fino alle rose africane. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Secondo la Fao quasi la metà di tutto il lavoro minorile del mondo avviene in Africa con 72 milioni seguita dall’Asia con 62 ...

Il sangue di quest’uomo ha salvato 2 - 4 milioni di bambini : La storia di James Harrison e del suo plasma un po' speciale, che ha continuato a donare in Australia per 60 anni di fila The post Il sangue di quest’uomo ha salvato 2,4 milioni di bambini appeared first on Il Post.

Ha salvato 2 - 4 milioni di bambini : va in 'pensione' l'Uomo dal Braccio D'Oro - donatore di sangue speciale : Va 'in pensione' per raggiunti limiti di età, in Australia, a 81 anni un donatore speciale di sangue. Si chiama James Harrison e viene definito "The Man With the Golden Arm", l'Uomo dal Braccio D'Oro: ha donato sangue quasi ogni settimana per 60 anni e secondo l'Australian Red Cross Blood Service, ha aiutato a salvare la vita di oltre 2,4 milioni di bambini australiani per questo è considerato un eroe nazionale. Il sangue di ...