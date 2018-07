50 libri da leggere quest’estate

wired

(Di martedì 3 luglio 2018) Che estate sarebbe senza? Puntualmente durante i mesi estivi, complici le vacanze e qualche momento di relax in più, si tende a recuperare le letture che nel periodo precedente si è trascurato. Che siano romanzi di genere oppure saggi per capire il presente, che siano raccolte di racconti avvincenti oppure opere di non-fiction appassionanti come narrative, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dine escono centinaia ogni settimana quindi ognuno riuscirà a trovare quello che meglio incontra i propri gusti. Ecco dunque che torna puntuale anche la lista dei 50che Wired vi consiglia per questa estate 2018: ci sono i titoli più chiacchierati di questi primi mesi dell’anno, ma anche opere da scoprire o riscoprire, e ancora saggi scientifici e manuali per capire l’attualità, il costume, la sessualità e molti altri argomenti. Da autori italiani come Paolo ...